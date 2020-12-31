Вы наверное замечали за собой, что бывают периоды, когда постоянно хочется есть.

Почему так происходит, и как решить эту проблему, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Почему постоянно хочется есть:

У вас нет режима и вы едите все подряд. Ваш организм находится в стрессе.

А первопричина общая — нехватка сложных (медленных) углеводов, которые содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе, макаронах из пшеницы твердых сортов, хлебцах. Если рацион состоит в основном из быстрых углеводов — белый хлеб, картошка, фаст-фуд, фрукты, сладости – ты попадаешь в так называемые "инсулиновые качели", – пояснила Медушкина.

Она пояснила, что после употребления быстрых углеводов, организм все перерабатывает, в крови происходит резкий скачок сахара, поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы переработать этот сахар. Инсулин убирает глюкозу в мышцы, но сам остается в крови и организм снова начинает требовать сладкого – так снова появляется чувство голода.

Чтобы избежать постоянных срывов, нужно наладить питание / Фото belnaviny

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И так по кругу. Скачок глюкозы – выброс инсулина – нехватка сахара – голод. Когда инсулина в крови постоянно много, он мешает расщеплению жировых запасов, повышает уровень "плохого" холестерина, вызывает у организма стресс. При стрессе в кровь выбрасывается гормон кортизол. Который, чтобы успокоить организм, усиливает выработку глюкозы. Что, в свою очередь, вызывает еще больший выброс инсулина, – рассказала фитнес-эксперт.

Вследствие этих процессов появляются: ожирение, атеросклероз, диабет, проблемы по "женской части" и т.д.

Для того чтобы решить вопрос с постоянным голодом, необходимо избежать срывов. Употребляйте сложные углеводы и исключите внеплановые перекусы.