Что делать, если вес встал: как снова запустить процесс похудения
Это называют эффектом плато – вы продолжаете делать все для похудения, а вес стоит на месте. Рассказываем, как преодолеть эффект плато и продолжить избавляться от лишнего веса.
Многие сталкиваются с проблемой остановки веса при похудении. О том, как с этим бороться, сообщает блог "На здоровье" в инстаграме.
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Если вес перестал снижаться, нужно снова "запустить" организм / Фото Fitnessera
Существует несколько методов решения проблемы остановки веса.
Пересчитать норму калорий
Возможно, вы уже похудели так, что ваша норма калорий изменилась. Если вес снизился, то и норма калорий снизилась тоже. Поэтому проведите новые расчеты и создавайте дефицит от новой нормы калорий.
Включить в свой режим силовые тренировки
Если вы до этого выполняли только кардиотренировки, попробуйте включить в свой режим еще и силовые упражнения. Они смогут нагрузить новые группы мышц и переключить организм в другой режим.
Двигайтесь как можно больше в течение дня / Фото Fitnessera
Повысить уровень активности
Даже если вы тренируетесь, этого может оказаться мало. Попробуйте больше ходить пешком, делать домашние дела, играть с детьми, выгуливать домашних животных. Заменяйте пассивный отдых активным.
На некоторое время выйти из режима дефицита калорий
Может быть так, что вы в течение длительного времени придерживались критически низкой калорийности рациона. Щитовидная железа начала производить меньше гормонов и скорость обмена веществ стала низкой. Чтобы улучшить ситуацию, нужно выйти на уровень поддержки – употребляйте столько калорий, сколько вам нужно.
Так вы не будете ни худеть, ни набирать вес. И вновь плавно входите в дефицит калорий, однако не делайте его чрезмерным.
Спать не менее 8 часов в сутки
Сон – важная составляющая процесса похудения / Фото Doctor Bormental
Качественный сон влияет на гормоны стресса – их производится меньше. Если мы получаем меньше стресса – соответственно, исчезает излишняя тяга к еде. Все системы организма начинают работать лучше.
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Убрать перекусы
Часто во время перекусов мы незаметно добавляем в свой рацион лишние калории. Кроме того, длительные перерывы между приемами пищи способствуют снижению уровня инсулина и положительно влияют на процесс похудения.
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