Это называют эффектом плато – вы продолжаете делать все для похудения, а вес стоит на месте. Рассказываем, как преодолеть эффект плато и продолжить избавляться от лишнего веса.

Многие сталкиваются с проблемой остановки веса при похудении. О том, как с этим бороться, сообщает блог "На здоровье" в инстаграме.

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Если вес перестал снижаться, нужно снова "запустить" организм / Фото Fitnessera

Существует несколько методов решения проблемы остановки веса.

Пересчитать норму калорий

Возможно, вы уже похудели так, что ваша норма калорий изменилась. Если вес снизился, то и норма калорий снизилась тоже. Поэтому проведите новые расчеты и создавайте дефицит от новой нормы калорий.

Включить в свой режим силовые тренировки

Если вы до этого выполняли только кардиотренировки, попробуйте включить в свой режим еще и силовые упражнения. Они смогут нагрузить новые группы мышц и переключить организм в другой режим.



Двигайтесь как можно больше в течение дня / Фото Fitnessera

Повысить уровень активности

Даже если вы тренируетесь, этого может оказаться мало. Попробуйте больше ходить пешком , делать домашние дела, играть с детьми, выгуливать домашних животных. Заменяйте пассивный отдых активным.

На некоторое время выйти из режима дефицита калорий

Может быть так, что вы в течение длительного времени придерживались критически низкой калорийности рациона. Щитовидная железа начала производить меньше гормонов и скорость обмена веществ стала низкой. Чтобы улучшить ситуацию, нужно выйти на уровень поддержки – употребляйте столько калорий, сколько вам нужно.

Так вы не будете ни худеть, ни набирать вес. И вновь плавно входите в дефицит калорий, однако не делайте его чрезмерным.

Спать не менее 8 часов в сутки



Сон – важная составляющая процесса похудения / Фото Doctor Bormental

Качественный сон влияет на гормоны стресса – их производится меньше. Если мы получаем меньше стресса – соответственно, исчезает излишняя тяга к еде. Все системы организма начинают работать лучше.

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Убрать перекусы