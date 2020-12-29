Це називають ефектом плато – ви продовжуєте робити усе для схуднення, а вага стоїть на місці. Розповідаємо, як подолати ефект плато і продовжити позбуватися зайвої ваги.

Чимало людей зіштовхуються з проблемою зупинки ваги при схудненні. Про те, як з цим боротися, повідомляє блог "На здоров'я" в інстаграмі.

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Якщо вага перестала знижуватися, потрібно знову "запустити" організм / Фото Fitnessera

Існує кілька методів розв'язання проблеми зупинки ваги.

Перерахувати норму калорій

Можливо, ви вже схудли так, що ваша норма калорій змінилася. Якщо вага знизилася, то й норма калорій знизилася теж. Тому проведіть нові розрахунки та створюйте дефіцит від нової норми калорій.

Включити у свій режим силові тренування

Якщо ви до того виконували тільки кардіотренування, спробуйте включити до свого режиму ще й силові вправи. Вони зможуть навантажити нові групи м'язів і переключити організм в інший режим.



Рухайтеся якомога більше протягом дня / Фото Fitnessera

Підвищити рівень активності

Навіть якщо ви тренуєтеся, цього може виявитися замало. Спробуйте більше ходити пішки, виконувати хатні справи, гратися з дітьми, вигулювати домашніх тварин. Замінюйте пасивний відпочинок активним.

На деякий час вийти з режиму дефіциту калорій

Може бути так, що ви протягом тривалого часу дотримувалися критично низької калорійності раціону. Щитовидна залоза почала виробляти менше гормонів і швидкість обміну речовин стала низькою. Щоб поліпшити ситуацію, потрібно вийти на рівень підтримки – вживайте стільки калорій, скільки вам потрібно.

Так ви не будете ані худнути, ні набирати вагу. І потім знову плавно входьте в дефіцит калорій, однак не робіть його надмірним.

Спати не менше 8 годин на добу



Сон – важлива складова процесу схуднення / Фото Doctor Bormental

Якісний сон впливає на гормони стресу – їх виробляється менше. Якщо ми маємо менше стресу – відповідно, зникає надмірний потяг до їжі. Усі системи організму починають працювати краще.

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Прибрати перекуси

Часто під час перекусів ми непомітно додаємо до свого раціону зайві калорії. Окрім того, довші перерви між прийомами їжі сприяють зниженню рівня інсуліну і позитивно впливають на процес схуднення.