В преддверии зимних праздников все хозяйки уже планируют меню на новогоднюю ночь.

Как не набрать лишний вес в этот праздничный период, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Готовимся к новогодней ночи, чтобы не было мучительно больно. Если заранее учесть несколько моментов, то вполне можно обойтись без отражения ночного веселья на лице по утру, и без общей тяжести для организма в целом, – отметила Медушкина.

Как подготовить организм к Новому году

Уже сейчас начинайте пить больше воды. Это позволит поддержать нормальный баланс и циркуляцию жидкости в организме и даже снизит вероятность отеков.

Это позволит поддержать нормальный баланс и циркуляцию жидкости в организме и даже снизит вероятность отеков. Обязательно выспитесь накануне праздника.

накануне праздника. Не нужно голодать в предновогодние дни . По словам Медушкиной, отсутствие пищи станет ударом для организма, поэтому важно поддерживать нормальный режим питания.

. По словам Медушкиной, отсутствие пищи станет ударом для организма, поэтому важно поддерживать нормальный режим питания. Физическая активность должна быть постоянно. Пробежка по магазинам не считается тренировкой, подчеркнула фитнес-тренер. Несколько километров пешком 31-го декабря, катание на коньках или лыжах позволят организму справиться с излишествами в новогоднюю ночь.

Не голодайте накануне праздников / Фото triboona

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