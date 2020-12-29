Готовимся к Новому году: как не набрать лишний вес на праздники
В преддверии зимних праздников все хозяйки уже планируют меню на новогоднюю ночь.
Как не набрать лишний вес в этот праздничный период, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Готовимся к новогодней ночи, чтобы не было мучительно больно. Если заранее учесть несколько моментов, то вполне можно обойтись без отражения ночного веселья на лице по утру, и без общей тяжести для организма в целом, – отметила Медушкина.
Как подготовить организм к Новому году
- Уже сейчас начинайте пить больше воды. Это позволит поддержать нормальный баланс и циркуляцию жидкости в организме и даже снизит вероятность отеков.
- Обязательно выспитесь накануне праздника.
- Не нужно голодать в предновогодние дни. По словам Медушкиной, отсутствие пищи станет ударом для организма, поэтому важно поддерживать нормальный режим питания.
- Физическая активность должна быть постоянно. Пробежка по магазинам не считается тренировкой, подчеркнула фитнес-тренер. Несколько километров пешком 31-го декабря, катание на коньках или лыжах позволят организму справиться с излишествами в новогоднюю ночь.
Не голодайте накануне праздников / Фото triboona
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- Если вы поймете, что перебрали с алкоголем или переели, – воздержитесь от физической нагрузки. Следует подождать нормализации состояния и давления, и только потом заниматься.
- После праздника нужен качественный отдых и хороший сон. После этого начните день со стакана теплой воды с медом.
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