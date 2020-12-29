Готуємося до Нового року: як не набрати зайву вагу на свята
Напередодні зимових свят все господині вже планують меню на новорічну ніч.
Як не набрати зайву вагу в цей святковий період, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Готуємося до новорічної ночі, щоб не було нестерпно боляче. Якщо заздалегідь врахувати кілька моментів, то цілком можна обійтися без відображення нічних веселощів на обличчі зранку, і без загальної тяжкості для організму в цілому, – зазначила Медушкіна.
Як підготувати організм до Нового року
- Уже зараз починайте пити більше води. Це дозволить підтримати нормальний баланс і циркуляцію рідини в організмі і навіть знизить ймовірність набряків.
- Обов'язково виспіться напередодні свята.
- Не потрібно голодувати в передноворічні дні. За словами Медушкіної, відсутність їжі стане ударом для організму, тому важливо підтримувати нормальний режим харчування.
- Фізична активність повинна бути постійно. Пробіжка по магазинах не рахується тренуванням, підкреслила фітнес-тренерка. Кілька кілометрів пішки 31-го грудня, катання на ковзанах або лижах дозволять організму справитися з надмірностями в новорічну ніч.
Не голодуйте напередодні свят / Фото triboona
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- Якщо ви зрозумієте, що перебрали з алкоголем або переїли, – утримайтеся від фізичного навантаження. Слід почекати нормалізації стану і тиску, і тільки потім займатися.
- Після свята потрібен якісний відпочинок і хороший сон. Після цього почніть день зі склянки теплої води з медом.
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