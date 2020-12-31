Ви напевно помічали за собою, що бувають періоди, коли постійно хочеться їсти.

Чому так відбувається, і як вирішити цю проблему, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Чому постійно хочеться їсти:

У вас немає режиму і ви їсте все підряд. Ваш організм знаходиться в стресі.

А першопричина загальна – нестача складних (повільних) вуглеводів, які містяться в крупах, хлібі з висівками, макаронах з пшениці твердих сортів, хлібцях. Якщо раціон складається в основному зі швидких вуглеводів – білий хліб, картопля, фаст-фуд, фрукти, солодощі – ти потрапляєш у так звані "інсулінові гойдалки", – ояснила Медушкіна.

Вона пояснила, що після вживання швидких вуглеводів, організм все переробляє, у крові відбувається різкий стрибок цукру, підшлункова залоза викидає інсулін, щоб переробити цей цукор. Інсулін прибирає глюкозу в м'язи, але сам залишається в крові і організм знову починає вимагати солодкого – так з'являється відчуття голоду.

Щоб уникнути постійних зривів, потрібно налагодити харчування / Фото belnaviny

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І так по колу. Стрибок глюкози – викид інсуліну – нестача цукру – голод. Коли інсуліну в крові постійно багато, він заважає розщепленню жирових запасів, підвищує рівень "поганого" холестерину, викликає у організму стрес. При стресі у кров викидається гормон кортизол. Який, щоб заспокоїти організм, підсилює вироблення глюкози. Що, в свою чергу, викликає ще більший викид інсуліну, – розповіла фітнес-експертка.

Внаслідок цих процесів з'являються: ожиріння, атеросклероз, діабет, проблеми з "жіночої частини" і т.д.

Для того щоб вирішити питання з постійним голодом, необхідно уникнути зривів. Вживайте складні вуглеводи і виключіть позапланові перекушування.