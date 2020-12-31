Ви напевно помічали, що при правильному харчуванні зайві кілограми можуть не йти.

У чому причина і чому так трапляється, розповіла фахівчиня з харчування Ольга Юсюз в своєму Instagram.

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Чому вага не йде

Кухонні ваги

Всім відомо, що під час схуднення важливі порції – всю їжу необхідно зважувати. Дуже багато хто перевищує свою порцію, готуючи "на око". Це заважає скинути зайві кілограми.

Вода

Для того щоб худнути – потрібно пити достатню кількість води. Заміщення компотами, кава тощо лише зашкодить, адже тільки у води 0 Ккал.

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Ваги підлогові

Як правило, зайва вага набиралася роками, тому скинути її за місяць-два дуже важко. Ваш добовий дефіцит калорій повинен бути не більше 10-20%. Не ставайте кожен день на ваги, інакше ви будете впадати у відчай. Мінус 2 кг за місяць – відмінний результат.

КБЖВ

Ви повинні рахувати калорії, білки, жири і вуглеводи – це допоможе вам скинути зайві кілограми.

Менше їсти

Багато хто вважає, що для схуднення потрібно менше їсти, і це – теж серйозна помилка. Вам потрібно визначити свій добовий калораж. Якщо ви будете споживати менше – через якийсь час ви почнете зриватися.