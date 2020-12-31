Правильно їм, але не худну: 5 причин, чому так відбувається
Ви напевно помічали, що при правильному харчуванні зайві кілограми можуть не йти.
У чому причина і чому так трапляється, розповіла фахівчиня з харчування Ольга Юсюз в своєму Instagram.
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Чому вага не йде
Кухонні ваги
Всім відомо, що під час схуднення важливі порції – всю їжу необхідно зважувати. Дуже багато хто перевищує свою порцію, готуючи "на око". Це заважає скинути зайві кілограми.
Вода
Для того щоб худнути – потрібно пити достатню кількість води. Заміщення компотами, кава тощо лише зашкодить, адже тільки у води 0 Ккал.
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Ваги підлогові
Як правило, зайва вага набиралася роками, тому скинути її за місяць-два дуже важко. Ваш добовий дефіцит калорій повинен бути не більше 10-20%. Не ставайте кожен день на ваги, інакше ви будете впадати у відчай. Мінус 2 кг за місяць – відмінний результат.
КБЖВ
Ви повинні рахувати калорії, білки, жири і вуглеводи – це допоможе вам скинути зайві кілограми.
Менше їсти
Багато хто вважає, що для схуднення потрібно менше їсти, і це – теж серйозна помилка. Вам потрібно визначити свій добовий калораж. Якщо ви будете споживати менше – через якийсь час ви почнете зриватися.
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