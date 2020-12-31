Правильно ем, но не худею: 5 причин, почему так происходит
Вы наверное замечали, что при правильном питании лишние килограммы могут не уходить.
В чем причина и почему так случается, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
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Почему вес не уходит
Кухонные весы
Всем известно, что во время похудения важны порции – всю еду необходимо взвешивать. Очень многие превышают свою порцию, готовя "на глаз". Это мешает сбросить лишние килограммы.
Вода
Для того чтобы худеть – нужно пить достаточное количество воды. Замещение компотами, кофе и пр. только навредит, ведь только у воды 0 Ккал.
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Весы напольные
Как правило, лишний вес набирался годами, поэтому сбросить его за месяц-два очень трудно. Ваш суточный дефицит калорий должен быть не более 10-20%. Не становитесь каждый день на весы, иначе вы будете впадать в отчаяние. Минус 2 кг за месяц – отличный результат.
КБЖУ
Вы должны считать калории, белки, жиры и углеводы – это поможет вам сбросить лишние килограммы.
Меньше есть
Многие считают, что для похудения нужно меньше есть, и это – тоже серьезная ошибка. Вам нужно определить свой суточный калораж. Если вы будете потреблять меньше – через время вы начнете срываться.
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