Как похудеть в домашних условиях: 3 важных пункта от специалиста
Многие желающие похудеть считают, что достичь результата дома практически невозможно. Однако это совсем не так.
Как похудеть в домашних условиях, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.
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Казалось бы, так много информации о ЗОЖ, о правильном питании и тренировках, но все равно что-то идет не так – то дни рождения, то солнечные выходные... Как тут отказаться от шашлыков с друзьями? То готовлю, то кормлю, то перекусываю за компанию. Что же это получается, мы совсем себя не знаем? Нам кажется, что причина лишнего веса в одном, а на самом деле совсем в другом, – отметила Кален.
Как похудеть дома
- Подходя к холодильнику, всегда спрашивайте у себя, действительно ли вам хочется есть, или же это привычка?️ Начните есть только, если ощущаете голод.
- Для того чтобы не употреблять вкусняшки и пищевой мусор, уберите все это в шкафы и холодильники. Помните, что чем чаще еда попадается вам на глаза, тем чаще вы что-то закидываете в рот по привычке. Питание должно быть осознанным, тогда вес начинает снижаться.
- Однообразие тоже имеет важное значение. Пробуйте ставить на день интересные планы и задачи. Чем больше у вас дел в течение дня – тем меньше вы думаете о еде.
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Таким образом, чтобы похудеть дома, нужно:
- Есть только при чувстве голода.
- Убрать еду с видных мест.
- Составлять план на день.
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