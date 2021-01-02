Багато бажаючих схуднути вважають, що досягти результату вдома практично неможливо. Однак це зовсім не так.

Як схуднути в домашніх умовах, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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Здавалося б, так багато інформації про ЗСЖ, про правильне харчування і тренування, але все одно щось йде не так – то дні народження, то сонячні вихідні... Як тут відмовитися від шашликів з друзями? То готую, то годую, то перекушую за компанію. Що ж це виходить, ми зовсім себе не знаємо? Нам здається, що причина зайвої ваги в одному, а насправді зовсім в іншому, – зазначила Кален.

Як схуднути вдома

Підходячи до холодильника, завжди запитуйте у себе, чи дійсно вам хочеться їсти, або ж це звичка? ️ Почніть їсти тільки тоді, коли відчуваєте голод.

Для того щоб не вживати ласощі і харчове сміття, приберіть все це у шафи і холодильники. Пам'ятайте, що чим частіше їжа потрапляє вам на очі, тим частіше ви щось закидаєте в рот за звичкою. Харчування має бути усвідомленим, тоді вага починає знижуватися.

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Одноманітність теж має важливе значення. Пробуйте ставити на день цікаві плани та завдання. Чим більше у вас справ протягом дня – тим менше ви думаєте про їжу.

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Таким чином, щоб схуднути вдома, потрібно: