Після новорічного зловживання салатами, бутербродами та іншими смачними шкідливостями, хочеться якомога швидше прийти у форму.

У цьому допоможуть розвантажувальні дні. Меню одного з них розписала дієтологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Розвантажувальний день: меню

Сніданок

Смузі (1/3 банана, 1/3 огірка, зелень салату, заморожені ягоди (або шматочок яблука), селера, вода, за бажанням можна додати спіруліну (4 т). Порція – приблизно 300 г.

Допускається свій варіант смузі. Основні правила: не більше 7 інгредієнтів – один солодкий фрукт, овочі, зелень.

Смузі – відмінний сніданок для розвантажувального дня / Фото vkusno-i-prosto

Обід

Суп-пюре з цвітної капусти (інгредієнти: кольорова капуста – 300-350 г, морква – 150 г, цибуля – 150 г, вершки 10% – 200 г, вода – 800 мл, масло рослинне – 1,5-2 ст. ложки, сіль). Порція – 300 г.

Полудень

Салат-щітка (капуста – 150 г, морква – 100 г, буряк – 150 г, цибуля (за бажанням) – 15 г, зелень за смаком, рослинна олія – 2 ст. ложки, сіль за смаком).

Вечеря

Запечені овочі (баклажан, кабачок, перець, помідори, морква, печериці, цибуля ріпчаста, часник, перець чилі, петрушка за смаком, сіль крупного помолу – 1 ст. рожка, рослинне масло).

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Як готувати: овочі нарізаємо великими кільцями, змішуємо все, крім помідорів, з великою кількістю рослинної олії і 1 ст. л. солі, додаємо перець чилі. Далі овочі маринуємо у маслі з сіллю і приправами протягом години. Зливаємо зайву рідину і викладаємо овочі на деко з фольгою, додаємо помідори. Закриваємо фольгою і грилимо овочі на верхньому рівні при включеній циркуляції повітря близько 15 хвилин. Відвертаємо верхній шар фольги і тримаємо ще 2 хвилини.

У розвантажувальний день важливо пити багато води (не менше 2 л), а також багато рухатися.

Такі детокс-дні можна проводити раз на тиждень або відразу після свят, коли хочеться повернути легкість і відновити травлення, – резюмувала Нікітчук.