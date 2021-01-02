После новогоднего злоупотребления салатами, бутербродами и прочими вкусными вредностями, хочется как можно скорее прийти в форму.

В этом помогут разгрузочные дни. Меню одного из них расписала диетолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Разгрузочный день: меню

Завтрак

Смузи (1/3 банана, 1/3 огурца, зелень салата, замороженные ягоды (или кусочек яблока), сельдерей, вода, по желанию можно добавить спирулину (4 т). Порция – примерно 300 г.

Допускается свой вариант смузи. Основные правила: не более 7 ингредиентов – один сладкий фрукт, овощи, зелень.

Смузи – отличный завтрак для разгрузочного дня / Фото vkusno-i-prosto

Обед

Суп-пюре из цветной капусты (ингредиенты: цветная капуста – 300-350 г, морковь – 150 г, лук – 150 г, сливки 10% – 200 г, вода – 800 мл, масло растительное – 1,5-2 ст. ложки, соль). Порция – 300 г.

Полдник

Салат-щетка (капуста – 150 г, морковь – 100 г, свекла – 150 г, лук (по желанию) – 15 г, зелень по вкусу, растительное масло – 2 ст. ложки, соль по вкусу).

Ужин

Запеченные овощи (баклажан, кабачок, перец, помидоры, морковь, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, перец чили, петрушка по вкусу, соль крупнокристаллическая – 1 ст. ложка, растительное масло).

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Как готовить: овощи нарезаем крупными кольцами, смешиваем все, кроме помидоров, с большим количеством растительного масла и 1 ст. л. соли, добавляем перец чили. Далее овощи маринуем в масле с солью и приправами в течение часа. Сливаем лишнюю жидкость и выкладываем овощи на противень с фольгой, добавляем помидоры. Закрываем фольгой и грилим овощи на верхнем уровне при включенной циркуляции воздуха около 15 минут. Отворачиваем верхний слой фольги и держим еще 2 минуты.

В разгрузочный день важно пить много воды (не менее 2 л), а также много двигаться.

Такие детокс-дни можно проводить раз в неделю или сразу после праздников, когда хочется вернуть легкость и восстановить пищеварение, – резюмировала Никитчук.