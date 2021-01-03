Як схуднути без дієт: названі два головних правила
Для того щоб позбутися від зайвої ваги, доводиться докладати багато зусиль. Але існує 2 правила, без яких не обійтися.
Що допоможе схуднути – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.
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Слідуючи цим лише двом простим правилам схуднення, ви зможете відчути перші результати вже через декілька днів. І ви навіть не будете себе в чомусь обмежувати, – зазначила Кален.
Два головних правила для схуднення
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Усвідомлене харчування
Це означає, що їсти потрібно тоді, коли ви відчуваєте почуття голоду. Так організм дає зрозуміти, що йому потрібна енергія. Досить часто люди їдять від нудьги, за звичкою і т.д. Після перекусу настрій, звичайно піднімається, але ненадовго, а ось жирові відкладення залишаються з вами. Тому їжте тільки під час голоду.
Харчуйтеся тільки тоді, коли відчуваєте почуття голоду / Фото maxmenu
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Їжа без фону
У сучасному світі більшість людей їдять і паралельно дивляться фільм або відео на телефоні, або переглядають новини у соціальних мережах. У подібній ситуації фокус уваги сильно перевантажується, і ви не помічаєте, що наситилися, але продовжуєте їсти. У такому випадку переїдання гарантовано. Тому не заважайте їжу з купою інших дій.
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