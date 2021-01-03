Для того щоб позбутися від зайвої ваги, доводиться докладати багато зусиль. Але існує 2 правила, без яких не обійтися.

Що допоможе схуднути – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.

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Слідуючи цим лише двом простим правилам схуднення, ви зможете відчути перші результати вже через декілька днів. І ви навіть не будете себе в чомусь обмежувати, – зазначила Кален.

Два головних правила для схуднення

Усвідомлене харчування

Це означає, що їсти потрібно тоді, коли ви відчуваєте почуття голоду. Так організм дає зрозуміти, що йому потрібна енергія. Досить часто люди їдять від нудьги, за звичкою і т.д. Після перекусу настрій, звичайно піднімається, але ненадовго, а ось жирові відкладення залишаються з вами. Тому їжте тільки під час голоду.

Харчуйтеся тільки тоді, коли відчуваєте почуття голоду / Фото maxmenu

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Їжа без фону

У сучасному світі більшість людей їдять і паралельно дивляться фільм або відео на телефоні, або переглядають новини у соціальних мережах. У подібній ситуації фокус уваги сильно перевантажується, і ви не помічаєте, що наситилися, але продовжуєте їсти. У такому випадку переїдання гарантовано. Тому не заважайте їжу з купою інших дій.