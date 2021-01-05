Пружні сідниці – це реально: майстриня спорту показала ефективний метод
Якщо ви хочете мати гарні пружні сідниці – вам допоможе комплекс вправ, які ви зможете самостійно виконувати в тренажерному залі.
Які вправи потрібно робити – розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.
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З чого складається тренування
У комплексі Кононової – 4 вправи на сідниці. Всі вони виконуються у тренажерному залі в 3-4 підходи по 15-20 повторень.
Вправи (відео техніки виконання дивіться нижче):
1. Присідання сумо.
2. Сідничний міст.
3. Екстензія.
4. Станова тяга.
Комплекс дозволить зробити сідниці красивими / Фото justsport
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Між підходами робимо паузи для відпочинку.
Робочу вагу підбираємо індивідуально. (Вона має бути – ред.) не дуже легкою і водночас не надто важкою для вас, так щоб в останніх повтореннях не страждала техніка, – роз'яснила Кононова.
Техніку виконання дивіться на відео:
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