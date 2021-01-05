Якщо ви хочете мати гарні пружні сідниці – вам допоможе комплекс вправ, які ви зможете самостійно виконувати в тренажерному залі.

Які вправи потрібно робити – розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.

Читайте Як нічого не робити і худнути: фітнес-експертка показала найкращий спосіб

З чого складається тренування

У комплексі Кононової – 4 вправи на сідниці. Всі вони виконуються у тренажерному залі в 3-4 підходи по 15-20 повторень.

Вправи (відео техніки виконання дивіться нижче):

1. Присідання сумо.

2. Сідничний міст.

3. Екстензія.

4. Станова тяга.

Комплекс дозволить зробити сідниці красивими / Фото justsport

Цікаво Чого не потрібно робити і що не можна вживати спортсменам

Між підходами робимо паузи для відпочинку.

Робочу вагу підбираємо індивідуально. (Вона має бути – ред.) не дуже легкою і водночас не надто важкою для вас, так щоб в останніх повтореннях не страждала техніка, – роз'яснила Кононова.

Техніку виконання дивіться на відео: