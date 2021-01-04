Якщо ви займаєтеся спортом, то повинні знати, що існують деякі обмеження і правила для раціону.

Що не можна вживати спортсменам, розповіла нутриціологиня і дієтологиня Світлана Нікітчук в своєму Instagram.

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Спорт – це не лише підтримка м'язів у тонусі, а й тренування серцево-судинної системи, вироблення ендорфінів і т.д. Я вважаю за краще помірні збалансовані навантаження. Раціон же залежить від багатьох факторів: вид спорту, нинішній стан організму, спортивні цілі, навіть вік і стать. Але є кілька правил того, що точно не потрібно робити або вживати спортсменам, – зазначила Нікітчук.

Алкоголь

Спиртні напої блокують розщеплення білка на амінокислоти, позбавляють м'язи харчування, провокують зневоднення і заважають засвоєнню протеїнів. Після вживання алкоголю енергія витрачається на його розщеплення і виведення продуктів розпаду.

Енергетики

Енергетичні напої підвищують навантаження на серцево-судинну систему.

Вода на тренуваннях

Під час занять не рекомендується пити багато води відразу. Краще робити тільки невеликі глотки або змочувати рот. Також пам'ятайте, що воду не можна нічим замінити.

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Заміна складних вуглеводів простими

Люди, у яких підвищені фізичні навантаження, витрачають набагато значно енергії, ніж інші. Тому після тренування вони можуть з'їсти трохи сухофруктів і бананів для відновлення сил. Але важливо розуміти, що до тренування, а також в основному раціоні повинні залишатися складні вуглеводи (зернові, боби, овочі, коричневий рис і т.д).

Відмова від перекусів

Їжа повинна надходити в організм рівномірно і спокійно – це необхідно для наповнення енергією. Тому, за словами Нікітчук, важливо їсти повільно і не відмовлятися від перекусів.