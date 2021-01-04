Для того щоб збалансовано харчуватися та позбавлятися від зайвої ваги, потрібно вибирати певні продукти харчування.

Правила підбору продуктів розповіла нутриціологиня і дієтологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Вибираючи продукти за цими правилами, ми відчуваємо насичення і знижуємо максимально ризики захворювань. Питання зниження ваги – це теж в першу чергу правильний вибір продуктів, – зазначила Нікітчук.

Два правила підбору правильних продуктів

Максимально цільні продукти

Вибирайте для харчування натуральні продукти, які не мають етикетки зі складом: рибу, м'ясо, фрукти, овочі, крупи, горіхи. Все перераховане ми отримуємо майже у тому ж вигляді, в якому воно виникло – з мінімальною обробкою і змінами.

Уникайте продуктів, що складаються з харчових речовин

Зараз харчова промисловість спантеличена двома питаннями: їжі в магазинах має бути багато і вона повинна бути дешевою. Продукти стандартизируються, перетворюючись на порошки: цукор, сіль, крохмаль, соєвий порошок, яєчний порошок, сурімі і т. д. З цих порошків і виробляються продукти харчування: хліб, батончики, ковбаси, – пояснила нутриціологиня.

Включайте в раціон тільки правильні продукти / Фото domashniy

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За її словами, зазначені продукти вироблені так, щоб хотілося все більше і більше їх вживати. Крім того, різною буде швидкість засвоєння.

Наприклад: цілий фрукт буде більш довго засвоюватися і рівень цукру після вживання не так швидко підніметься, як після яблучного соку (тим більше пакетованого). Вміст клітковини у фрукті буде речовиною, стримуючою високу глікемію. Іншими словами, наша метаболічна реакція буде різною на цілісний продукт або з харчових речовин, – підкреслила Світлана Нікітчук.