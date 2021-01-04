Для того чтобы сбалансировано питаться и избавляться от лишнего веса, нужно выбирать определенные продукты питания.

Правила подбора продуктов рассказала нутрициолог и диетолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Выбирая продукты по этим правилам, мы чувствуем насыщение и снижаем максимально риски заболеваний. Вопрос снижения веса – это тоже в первую очередь правильный выбор продуктов, – отметила Никитчук.

Два правила подбора правильных продуктов

Максимально цельные продукты

Выбирайте для питания натуральные продукты, которые не имеют этикетки с составом: рыбу, мясо, фрукты, овощи, крупы, орехи. Все перечисленное мы получаем почти в том же виде, в котором оно возникло – с минимальной обработкой и изменениями.

Избегайте продуктов, состоящих из пищевых веществ

Сейчас пищевая промышленность озадачена двумя вопросами: еды в магазинах должно быть много и она должна быть дешевой. Продукты стандартизируются, превращаясь в порошки: сахар, соль, крахмал, соевый порошок, яичный порошок, сурими и т. д. Из этих порошков и делаются продукты питания: хлеб, батончики, колбасы, – пояснила нутрициолог.

Включайте в рацион только правильные продукты / Фото domashniy

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По ее словам, указанные продукты произведены так, чтобы хотелось все больше и больше их употреблять. Кроме того, разной будет скорость усвоения.

Например: целый фрукт будет более долго усваиваться и уровень сахара после употребления не так быстро поднимется, как после яблочного сока (тем более пакетированного). Содержание клетчатки во фрукте будет веществом, сдерживающим высокую гликемию. Другими словами, наша метаболическая реакция будет разной на цельный продукт или из пищевых веществ, – подчеркнула Светлана Никитчук.