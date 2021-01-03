Среди украинцев распространено мнение о том, что на новогодние праздники можно есть что угодно, а потом надо голодать и наказывать себя за неограниченный рацион. Такое мнение ошибочно и вредно. Рассказываем, как просто, эффективно и без стресса вернуть себе физическую форму после праздников.

Многие во время праздников набирают лишние килограммы, а потом пытаются от них избавиться. Почему это вредно и как на самом деле нужно питаться в период праздников, рассказывает диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram.

По теме Как вернуться в форму после тазика Оливье: диетолог назвала способ

Не заедайте эмоции

Многие в период праздников испытывают не только положительные эмоции. Кто-то переживает стресс от встречи с родственниками, кто-то заедает одиночество. Предновогодняя гонка за подарками тоже способствует росту уровня стресса.

Поэтому перед тем, как наложить в тарелку очередную порцию, подумайте, действительно ли вы чувствуете голод.



Выбирайте те блюда, которые вам на самом деле хочется съесть / Фото Today.ua

Не обещайте себе сесть на диету после праздников

В предвкушении будущих ограничений вы будете есть очень много. Эта жадность приведет к тому, что потом ограничить себя в еде будет очень сложно. Лучше ешьте все, что хотите, но не переедайте. Смакуйте каждый кусочек и наслаждайтесь трапезой.

Придерживайтесь правила "каждое блюдо – один раз"

Пробуйте все. Но кладите в тарелку всего понемногу и старайтесь не брать добавку.

Можно сделать наоборот и сосредоточиться на двух-трех любимых блюдах. Так вам будет сложнее переесть, ведь разнообразие способствует чрезмерному потреблению пищи.

Не нужно голодать перед праздничным ужином

Ничего не есть целый день перед рождественским или новогодним застольем – плохая идея. В результате вечером вы будете очень голодными и непременно переедите.

Разумно употребляйте алкоголь

Не пейте на голодный желудок, отдавайте предпочтение сухим винам или крепким напиткам. В перерывах обязательно пейте воду – так алкоголь будет быстрее выводиться из организма.

Ешьте не спеша



Не обещайте себе сесть на диету с понедельника, это приведет к сильному перееданию / Фото Missfit

Наслаждайтесь общением, а также думайте, что вам действительно хочется съесть, а без чего можно обойтись.

Похоже Как похудеть в домашних условиях: 3 важных пункта от специалиста

Придумайте способ сжигать калории