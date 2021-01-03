Серед українців поширена думка про те, що на новорічні свята можна їсти що завгодно, а потім треба голодувати й карати себе за необмежений раціон. Така думка є хибною та шкідливою. Розповідаємо, як просто, ефективно та без стресу повернути собі фізичну форму після свят.

Чимало людей під час свят набирають зайві кілограми, а потім намагаються їх позбутися. Чому це шкідливо і як насправді потрібно харчуватися у період свят, розповідає дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.

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Не заїдайте емоції

Чимало людей в період свят відчувають не тільки позитивні емоції. Хтось переживає стрес від зустрічі з родичами, хтось заїдає самотність. Передноворічна гонка за подарунками теж сприяє зростанню рівня стресу.

Тому перед тим, як накласти в тарілку чергову порцію, подумайте, чи справді ви відчуваєте голод.



Обирайте ті страви, які вам насправді хочеться з'їсти / Фото Today.ua

Не обіцяйте собі сісти на дієту після свят

У передчутті майбутніх обмежень ви будете їсти дуже багато. Ця жадібність призведе до того, що потім обмежити себе в їжі буде дуже складно. Краще їжте все, що хочете, але не переїдайте. Смакуйте кожен шматочок і насолоджуйтеся трапезою.

Дотримуйтеся правила "кожна страва – один раз"

Пробуйте все. Але кладіть в тарілку всього потроху й намагайтеся не брати добавку.

Можна зробити навпаки й зосередитися на двох-трьох улюблених стравах. Так вам буде складніше переїсти, адже розмаїття сприяє надмірному споживанню їжі.

Не потрібно голодувати перед святковою вечерею

Нічого не їсти цілий день перед різдвяним чи новорічним застіллям – погана ідея. У результаті ввечері ви будете дуже голодними та неодмінно переїсте.

Розумно вживайте алкоголь

Не пийте на голодний шлунок, надавайте перевагу сухим винам або міцним напоям. У перервах обов'язково пийте воду – так алкоголь буде швидше виводитися з організму.

Їжте не поспішаючи



Не обіцяйте собі сісти на дієту з понеділка, це призведе до сильного переїдання / Фото Missfit

Насолоджуйтеся спілкуванням, а також думайте, що вам справді хочеться з'їсти, а без чого можна обійтися.

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Придумайте спосіб спалювати калорії

Для цього можна щодня виходити на прогулянку, піти до зимового лісу, кататися на ковзанах, лижах чи санках, відвідати лазню тощо.