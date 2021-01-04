Если вы занимаетесь спортом, то должны знать, что существуют некоторые ограничения и правила для рациона.

Что нельзя употреблять спортсменам, рассказала нутрициолог и диетолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Спорт – это не только поддержка мышц в тонусе, но и тренировка сердечно-сосудистой системы, выработка эндорфинов и т.д. Я предпочитаю умеренные сбалансированные нагрузки. Рацион же зависит от многих факторов: вид спорта, нынешнее состояние организма, спортивные цели, даже возраст и пол. Но есть несколько правил того, что точно не нужно делать или употреблять спортсменам, – отметила Никитчук.

Алкоголь

Спиртные напитки блокируют расщепление белка на аминокислоты, лишают мышцы питания, провоцируют обезвоживание и мешают усвоению протеинов. После употребления алкоголя энергия тратится на его расщепление и выведения продуктов распада.

Энергетики

Энергетические напитки повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Вода на тренировках

Во время занятий не рекомендуется пить много воды сразу. Лучше делать только небольшие глотки или смачивать рот. Также помните, что воду нельзя ничем заменять.

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Замена сложных углеводов простыми

Люди, у которых повышенная физическая нагрузка, тратят намного больше энергии, чем другие. Поэтому после тренировки они могут съесть немного сухофруктов и бананов для восстановления сил. Но важно понимать, что до тренировки, а также в основном рационе должны оставаться сложные углеводы (зерновые, бобы, овощи, бурый рис и т.д).

Отказ от перекусов

Еда должна поступать в организм равномерно и спокойно – это необходимо для наполнения энергией. Поэтому, по словам Никитчук, важно есть медленно и не отказываться от перекусов.