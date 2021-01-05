Упругие ягодицы – это реально: мастер спорта показала эффективный метод
Если вы хотите иметь красивые упругие ягодицы – вам поможет комплекс упражнений, которые вы сможете самостоятельно выполнять в тренажерном зале.
Какие упражнения нужно делать – рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Из чего состоит тренировка
В комплексе Кононовой – 4 упражнения на ягодицы. Все они выполняются в тренажерном зале в 3-4 подхода по 15-20 повторений.
Упражнения (видео техники выполнения смотрите ниже):
1. Приседания сумо.
2. Ягодичный мост.
3. Экстензия.
4. Становая тяга.
Комплекс позволит сделать ягодицы красивыми / Фото justsport
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Между подходами делаем паузы для отдыха.
Рабочий вес подбираем индивидуально. (Он должен быть – ред.) не слишком легким и одновременно не слишком тяжелым для вас, так чтобы в последних повторениях не страдала техника, – разъяснила Кононова.
Технику выполнения смотрите на видео:
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