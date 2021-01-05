Если вы хотите иметь красивые упругие ягодицы – вам поможет комплекс упражнений, которые вы сможете самостоятельно выполнять в тренажерном зале.

Какие упражнения нужно делать – рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Из чего состоит тренировка

В комплексе Кононовой – 4 упражнения на ягодицы. Все они выполняются в тренажерном зале в 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Упражнения (видео техники выполнения смотрите ниже):

1. Приседания сумо.

2. Ягодичный мост.

3. Экстензия.

4. Становая тяга.

Комплекс позволит сделать ягодицы красивыми / Фото justsport

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Между подходами делаем паузы для отдыха.

Рабочий вес подбираем индивидуально. (Он должен быть – ред.) не слишком легким и одновременно не слишком тяжелым для вас, так чтобы в последних повторениях не страдала техника, – разъяснила Кононова.

Технику выполнения смотрите на видео: