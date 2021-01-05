Какие бывают виды животов и как от них избавиться: простая инструкция
Все хотят избавиться от лишнего жира на животе. Но разные люди имеют разные причины, по которым их живот стал слишком большим. Сначала нужно выяснить, что стало причиной появления живота именно у вас.
О видах жира на животе сообщает блог Pretty woman lova в Instagram.
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Послеродовой живот
Появляется у женщин в период беременности и остается после рождения ребенка. С этим видом живота нужно бороться только после консультации с врачом. Не делайте упражнения, когда ваш организм еще к этому не готов.
Перед тем, как начинать убирать послеродовой живот, нужно проконсультироваться с врачом / Фото GoldLaser
Вариант упражнений для этого вида живота:
- 30 секунд планки,
- 10 отжиманий с хлопком,
- 10 обратных отжиманий от стены,
- 1 минута "походки" краба,
- 30 выпадов,
- 15 двойных скручиваний,
- 20 прямых ударов,
- 15 прыжков.
Кортизоловый живот
Кортизол – это гормон стресса в организме. Он также отвечает за уровень сахара в крови. Если вы регулярно подвергаетесь стрессам, плохо спите и нервничаете, уровень кортизола возрастает. Замедляется процесс обмена веществ, растет жировая масса в организме.
Кортизоловый живот возникает из-за высокого уровня стресса / Фото Woman.rambler
Чтобы избавиться кортизолового живота, нужно наладить режим сна и избегать чрезмерных стрессов.
Вариант упражнений для кортизолового живота:
- 20 отжиманий,
- 20 приседаний,
- 30 прыжков с высоко поднятыми ногами,
- 1 минута планки
Вздутый живот
Если ваш живот вздут в результате неправильного питания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее, сначала нужно избавиться от причины.
Не спешите тренироваться, если у вас вздутый живот / Фото Med-practic
Активные тренировки со вздутым животом могут вызвать болевые ощущения и ухудшение состояния здоровья. Постепенно налаживайте питание, убирайте продукты, вызывающие вздутие.
Пивной живот
Появляется у мужчин вследствие чрезмерного употребления пива. Однако не только пиво может спровоцировать пивной живот – он растет от любого чрезмерного употребления калорий.
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Характерен именно для мужчин, ведь в них жировые отложения в теле меньше, чем у женщин. Жир у мужчин концентрируется в основном на животе, тогда как у женщин распределяется по всему телу.
У мужчин жир откладывается преимущественно на животе / Фото sites.psu.edu
Как правило, появляется у людей старшего возраста, когда потребность в калориях снижается, но человек продолжает переедать и неконтролируемо употреблять алкоголь.
Чтобы избавиться от пивного живота, нужно сокращать количество калорий и давать телу умеренные физические нагрузки.
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