Все хотят избавиться от лишнего жира на животе. Но разные люди имеют разные причины, по которым их живот стал слишком большим. Сначала нужно выяснить, что стало причиной появления живота именно у вас.

О видах жира на животе сообщает блог Pretty woman lova в Instagram.

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Послеродовой живот

Появляется у женщин в период беременности и остается после рождения ребенка. С этим видом живота нужно бороться только после консультации с врачом. Не делайте упражнения, когда ваш организм еще к этому не готов.



Перед тем, как начинать убирать послеродовой живот, нужно проконсультироваться с врачом / Фото GoldLaser

Вариант упражнений для этого вида живота:

30 секунд планки,

10 отжиманий с хлопком,

10 обратных отжиманий от стены,

1 минута "походки" краба,

30 выпадов,

15 двойных скручиваний,

20 прямых ударов,

15 прыжков.

Кортизоловый живот

Кортизол – это гормон стресса в организме. Он также отвечает за уровень сахара в крови. Если вы регулярно подвергаетесь стрессам, плохо спите и нервничаете, уровень кортизола возрастает. Замедляется процесс обмена веществ, растет жировая масса в организме.



Кортизоловый живот возникает из-за высокого уровня стресса / Фото Woman.rambler

Чтобы избавиться кортизолового живота, нужно наладить режим сна и избегать чрезмерных стрессов.

Вариант упражнений для кортизолового живота:

20 отжиманий,

20 приседаний,

30 прыжков с высоко поднятыми ногами,

1 минута планки

Вздутый живот

Если ваш живот вздут в результате неправильного питания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее, сначала нужно избавиться от причины.



Не спешите тренироваться, если у вас вздутый живот / Фото Med-practic

Активные тренировки со вздутым животом могут вызвать болевые ощущения и ухудшение состояния здоровья. Постепенно налаживайте питание, убирайте продукты, вызывающие вздутие.

Пивной живот

Появляется у мужчин вследствие чрезмерного употребления пива. Однако не только пиво может спровоцировать пивной живот – он растет от любого чрезмерного употребления калорий.

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Характерен именно для мужчин, ведь в них жировые отложения в теле меньше, чем у женщин. Жир у мужчин концентрируется в основном на животе, тогда как у женщин распределяется по всему телу.



У мужчин жир откладывается преимущественно на животе / Фото sites.psu.edu

Как правило, появляется у людей старшего возраста, когда потребность в калориях снижается, но человек продолжает переедать и неконтролируемо употреблять алкоголь.