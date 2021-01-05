Усі хочуть позбутися зайвого жиру на животі. Але різні люди мають різні причини того, що їх живіт став надто великим. Спершу потрібно з'ясувати, що стало причиною появи живота саме у вас.

Про види жиру на животі повідомляє блог Pretty woman lova в Instagram.

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Післяпологовий живіт

З'являється у жінок в період вагітності й залишається після народження дитини. З цим видом живота потрібно боротися тільки після консультації з лікарем. Не виконуйте вправи, коли ваш організм ще до цього не готовий.



Перед тим, як починати прибирати післяпологовий живіт, потрібно проконсультуватися з лікарем / Фото GoldLaser

Варіант вправ для цього виду живота:

30 секунд планки,

10 віджимань з хлопком,

10 зворотних віджимань від стіни,

1 хвилина "ходи краба",

30 випадів,

15 подвійних скручувань,

20 прямих ударів,

15 стрибків.

Кортизоловий живіт

Кортизол – це гормон стресу в організмі. Він також відповідає за рівень цукру в крові. Якщо ви регулярно піддаєтеся стресам, погано спите і нервуєте, рівень кортизолу зростає. Уповільнюється процес обміну речовин, зростає жирова маса в організмі.



Кортизоловий живіт виникає через високий рівень стресу / Фото Woman.rambler

Аби позбутися кортизолового живота, потрібно налагодити режим сну та уникати надмірних стресів.

Варіант вправ для кортизолового живота:

20 віджимань,

20 присідань,

30 стрибків з високо піднятими ногами,

1 хвилина планки

Здутий живіт

Як ваш живіт здутий у результаті неправильного харчування, захворювань кишково-шлункового тракту тощо, спершу потрібно позбутися причини.



Не поспішайте тренуватися, якщо у вас здутий живіт / Фото Med-practic

Активні тренування зі здутим животом можуть викликати больові відчуття та погіршення стану здоров'я. Поступово налагоджуйте харчування, прибирайте продукти, що викликають здуття.

Пивний живіт

З'являється у чоловіків внаслідок надмірного вживання пива. Однак не тільки пиво може спровокувати пивний живіт – він росте від будь-якого надмірного вживання калорій.

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Характерний саме для чоловіків, адже у них жирові відкладення в тілі менше, ніж у жінок. Жир у чоловіків переважно концентрується на животі, тоді як в жінок розподіляється по всьому тілу.



У чоловіків жир відкладається переважно на животі / Фото sites.psu.edu

Як правило, з'являється у людей старшого віку, коли потреба в калоріях знижується, але людина продовжує переїдати та неконтрольовано вживати алкоголь.

Щоб позбутися пивного живота, потрібно скорочувати кількість калорій та давати тілу помірні фізичні навантаження.