Які бувають види животів та як їх позбутися: проста інструкція
Усі хочуть позбутися зайвого жиру на животі. Але різні люди мають різні причини того, що їх живіт став надто великим. Спершу потрібно з'ясувати, що стало причиною появи живота саме у вас.
Про види жиру на животі повідомляє блог Pretty woman lova в Instagram.
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Післяпологовий живіт
З'являється у жінок в період вагітності й залишається після народження дитини. З цим видом живота потрібно боротися тільки після консультації з лікарем. Не виконуйте вправи, коли ваш організм ще до цього не готовий.
Перед тим, як починати прибирати післяпологовий живіт, потрібно проконсультуватися з лікарем / Фото GoldLaser
Варіант вправ для цього виду живота:
- 30 секунд планки,
- 10 віджимань з хлопком,
- 10 зворотних віджимань від стіни,
- 1 хвилина "ходи краба",
- 30 випадів,
- 15 подвійних скручувань,
- 20 прямих ударів,
- 15 стрибків.
Кортизоловий живіт
Кортизол – це гормон стресу в організмі. Він також відповідає за рівень цукру в крові. Якщо ви регулярно піддаєтеся стресам, погано спите і нервуєте, рівень кортизолу зростає. Уповільнюється процес обміну речовин, зростає жирова маса в організмі.
Кортизоловий живіт виникає через високий рівень стресу / Фото Woman.rambler
Аби позбутися кортизолового живота, потрібно налагодити режим сну та уникати надмірних стресів.
Варіант вправ для кортизолового живота:
- 20 віджимань,
- 20 присідань,
- 30 стрибків з високо піднятими ногами,
- 1 хвилина планки
Здутий живіт
Як ваш живіт здутий у результаті неправильного харчування, захворювань кишково-шлункового тракту тощо, спершу потрібно позбутися причини.
Не поспішайте тренуватися, якщо у вас здутий живіт / Фото Med-practic
Активні тренування зі здутим животом можуть викликати больові відчуття та погіршення стану здоров'я. Поступово налагоджуйте харчування, прибирайте продукти, що викликають здуття.
Пивний живіт
З'являється у чоловіків внаслідок надмірного вживання пива. Однак не тільки пиво може спровокувати пивний живіт – він росте від будь-якого надмірного вживання калорій.
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Характерний саме для чоловіків, адже у них жирові відкладення в тілі менше, ніж у жінок. Жир у чоловіків переважно концентрується на животі, тоді як в жінок розподіляється по всьому тілу.
У чоловіків жир відкладається переважно на животі / Фото sites.psu.edu
Як правило, з'являється у людей старшого віку, коли потреба в калоріях знижується, але людина продовжує переїдати та неконтрольовано вживати алкоголь.
Щоб позбутися пивного живота, потрібно скорочувати кількість калорій та давати тілу помірні фізичні навантаження.
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