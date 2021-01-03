Які продукти потрібні організму у зимовий період: поради дієтологині
У зимову пору року організм людини особливо вимагає вітамінів і правильного харчування.
Що потрібно їсти взимку, розповіла дієтологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.
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Більшість з нас живуть у мінливому кліматі: тепле літо і низька температура і недолік сонячного світла взимку. Як підтримати організм і дати йому все необхідне у період холодів? – зазначила Нікітчук.
Що їсти взимку
У холодну пору року організму людини не вистачає вітаміну D (він міститься в жирній рибі, грибах – лисички, курячих яйцях), зменшується вироблення серотоніну (банани, гіркий шоколад).
Якщо ми говоримо про зиму, розвію відомий міф: "Потрібно зігріватися алкоголем". Алкоголь розширює поверхневі судини, викликаючи облудне відчуття тепла / спеки. Насправді так організм тільки втрачає тепло. Якщо вже грітися зсередини, то краще теплим питтям. Навіть глінтвейн на виноградному соку дасть хороший ефект завдяки спеціям, – уточнила дієтологиня.
Риба наситить організм вітамінами в зимовий час / Фото tomom
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За словами Нікітчук, також можна зігрітися за допомогою споживання жирів. Вони викликають абсолютно непомітне м'язову тремтіння, яке виділяє тепло. Для цього потрібно їсти жирні сорти риби і використовувати рослинні олії (оливкова, авокадо, лляна, виноградної кісточки) для заправки салатів.
Також вона розвінчала міф про те, що у зимовий час потрібно пити менше води. Світлана Нікітчук підкреслила, що такий хід призводить до зневоднення і сухості шкіри, а організм починає шукати воду в продуктах, після чого людина хоче більше їсти.
Основні правила зимового харчування
- Слідкуйте за раціоном. У ньому обов'язково має бути зелень, заморожені ягоди, фрукти, овочі, мочені і квашені в тому числі.
- Підтримуйте водний баланс.
- Не допускайте заміну білків і жирів вуглеводами.
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