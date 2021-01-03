У зимову пору року організм людини особливо вимагає вітамінів і правильного харчування.

Що потрібно їсти взимку, розповіла дієтологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Більшість з нас живуть у мінливому кліматі: тепле літо і низька температура і недолік сонячного світла взимку. Як підтримати організм і дати йому все необхідне у період холодів? – зазначила Нікітчук.

Що їсти взимку

У холодну пору року організму людини не вистачає вітаміну D (він міститься в жирній рибі, грибах – лисички, курячих яйцях), зменшується вироблення серотоніну (банани, гіркий шоколад).

Вітамін Є допоможе шкірі пережити морози, його можна знайти в фруктах і овочах (15% від необхідної дози), волоських і лісових горіхах, мигдалі, паростках зернових злаків. ⠀

Якщо ми говоримо про зиму, розвію відомий міф: "Потрібно зігріватися алкоголем". Алкоголь розширює поверхневі судини, викликаючи облудне відчуття тепла / спеки. Насправді так організм тільки втрачає тепло. Якщо вже грітися зсередини, то краще теплим питтям. Навіть глінтвейн на виноградному соку дасть хороший ефект завдяки спеціям, – уточнила дієтологиня.

Риба наситить організм вітамінами в зимовий час / Фото tomom

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За словами Нікітчук, також можна зігрітися за допомогою споживання жирів. Вони викликають абсолютно непомітне м'язову тремтіння, яке виділяє тепло. Для цього потрібно їсти жирні сорти риби і використовувати рослинні олії (оливкова, авокадо, лляна, виноградної кісточки) для заправки салатів.

Також вона розвінчала міф про те, що у зимовий час потрібно пити менше води. Світлана Нікітчук підкреслила, що такий хід призводить до зневоднення і сухості шкіри, а організм починає шукати воду в продуктах, після чого людина хоче більше їсти.

Основні правила зимового харчування