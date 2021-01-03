В зимнее время года организм человека особенно требует витаминов и правильного питания.

Что нужно есть зимой, рассказала диетолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Большинство из нас живут в переменчивом климате: теплое лето и низкая температура и недостаток солнечного света зимой. Как поддержать организм и дать ему все необходимое в период холодов? – отметила Никитчук.

Что есть зимой

В холодное время года организму человека не хватает витамина D (он содержится в жирной рыбе, грибах – лисичках, куриных яйцах), уменьшается выработка серотонина (бананы, горький шоколад).

Витамин Е поможет коже пережить морозы, его можно найти в фруктах и овощах (15% от необходимой дозы), грецких и лесных орехах, миндале, ростках зерновых злаков.⠀

Раз мы говорим о зиме, развею известный миф: "Нужно согреваться алкоголем". Алкоголь расширяет поверхностные сосуды, вызывая обманное ощущение тепла / жара. На самом деле так организм только теряет тепло. Если уж греться изнутри, то лучше теплым питьем. Даже глинтвейн на виноградном соке даст хороший эффект благодаря специям, – уточнила диетолог.

Рыба насытит организм витаминами в зимнее время / Фото tomom

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По словам Никитчук, также можно согреться с помощью потребления жиров. Они вызывают абсолютно незаметную мышечную дрожь, которая выделяет тепло. Для этого нужно есть жирные сорта рыбы и использовать растительные масла (оливковое, авокадо, льняное, виноградной косточки) для заправки салатов.

Также она развенчала миф о том, что в зимнее время нужно пить меньше воды. Светлана Никитчук подчеркнула, что такой ход приводит к обезвоживанию и сухости кожи, а организм начинает искать воду в продуктах, после чего человек хочет больше есть.

Основные правила зимнего питания