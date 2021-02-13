Внутрішня частина стегна: як привести її до ладу у домашніх умовах
Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох жінок. Це пов'язано з безліччю причин.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Чому виникає ця проблема і як її вирішити самостійно, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Одна з найбільш проблемних зон жіночого тіла – внутрішня частина стегна. При звичайній ходьбі м'язи цієї ділянки задіюються мало, тому їм необхідно приділяти особливу увагу під час фізичних навантажень,
– зазначила Самойлова.
Вона пояснила, що шкіра на внутрішній частині стегна тонша, ніж на зовнішній, тому більш млява.
Що призводить до проблем з внутрішньою частиною стегна
- Сидячий образ життя
- Надлишкова вага
- Довге знаходження у положенні стоячи
- Тісний одяг
- Занадто висока температура.
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Які вправи допоможуть
- Відведення стегон, сидячи. За словами Самойлової, невеликий нахил корпусу назад додасть навантаження і на м'язи преса. Робимо 3 підходи по 20 разів.
- Відведення стегна однієї ноги. Ускладнений варіант – не торкатися п'ятою підлоги. Виконуємо в 3 підходи по 15-20 разів на кожну ногу.
- Приведення стегна, лежачи на боці. Робимо 3 підходи по 20 разів.
Як виконувати вправи – дивіться на відео:
Внутренняя часть бедра: как привести ее в порядок в домашних условиях
Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.
Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.
Что приводит к проблемам с внутренней частью бедра
- Сидячий образ жизни
- Избыточный вес
- Долгое нахождение в положении стоя
- Тесная одежда
- Слишком высокая температура.
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Какие упражнения помогут
- Отведение бедер, сидя. По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз.
- Отведение бедра одной ноги. Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу.
- Приведение бедра, лежа на боку. Делаем 3 подхода по 20 раз.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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