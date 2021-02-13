Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох жінок. Це пов'язано з безліччю причин.

Чому виникає ця проблема і як її вирішити самостійно, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Одна з найбільш проблемних зон жіночого тіла – внутрішня частина стегна. При звичайній ходьбі м'язи цієї ділянки задіюються мало, тому їм необхідно приділяти особливу увагу під час фізичних навантажень,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що шкіра на внутрішній частині стегна тонша, ніж на зовнішній, тому більш млява.

Що призводить до проблем з внутрішньою частиною стегна

Сидячий образ життя

Надлишкова вага

Довге знаходження у положенні стоячи

Тісний одяг

Занадто висока температура.

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Які вправи допоможуть

За словами тренерки, цей комплекс підійде навіть тим людям, у яких є проблеми з колінами.​

Відведення стегон, сидячи . За словами Самойлової, невеликий нахил корпусу назад додасть навантаження і на м'язи преса. Робимо 3 підходи по 20 разів.

. За словами Самойлової, невеликий нахил корпусу назад додасть навантаження і на м'язи преса. Робимо 3 підходи по 20 разів. Відведення стегна однієї ноги . Ускладнений варіант – не торкатися п'ятою підлоги. Виконуємо в 3 підходи по 15-20 разів на кожну ногу.

. Ускладнений варіант – не торкатися п'ятою підлоги. Виконуємо в 3 підходи по 15-20 разів на кожну ногу. Приведення стегна, лежачи на боці. Робимо 3 підходи по 20 разів.

Як виконувати вправи – дивіться на відео:

Внутренняя часть бедра: как привести ее в порядок в домашних условиях

Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.

Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.

Что приводит к проблемам с внутренней частью бедра

Сидячий образ жизни

Избыточный вес

Долгое нахождение в положении стоя

Тесная одежда

Слишком высокая температура.

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Какие упражнения помогут

По словам тренера, этот комплекс подойдет даже тем людям, у которых есть проблемы с коленями.

Отведение бедер, сидя . По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз.

. По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз. Отведение бедра одной ноги . Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу.

. Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. Приведение бедра, лежа на боку. Делаем 3 подхода по 20 раз.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: