"Ушки" на бедрах – проблема миллионов женщин во всем мире. Однако при правильном подходе ее можно решить.

"Ушки" на бедрах – проблема миллионов женщин во всем мире. Однако при правильном подходе ее можно решить.

Действенные упражнения показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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"Ушки" на бедрах — это жировые отложения в верхней части ног. Чаще всего с проблемой галифе сталкиваются обладательницы фигуры "груша": у таких женщин тонкая шея, худощавые плечи и руки, стройная талия и массивные бедра и ягодицы. Дефект становится заметнее с возрастом, когда мышцы теряют эластичность, а жировая ткань увеличивается в размерах,

– отметила Самойлова.

Почему появляются "ушки" на бедрах

Она уточнила, что "ушки" довольно часто встречаются и у стройных девушек.

Это связано с тем, пояснила тренер, что в жировых клетках тела есть несколько видов рецепторов.

Одни запускают каскад реакций для расщепления липидов, другие – препятствуют этому процессу. Из‑за последних жир и накапливается в определенных местах – так называемых зонах‑ловушках. Бороться с этим недостатком достаточно сложно, так как возникает он, как правило, из-за генетической склонности (в этой зоне преобладают альфарецепторы). Также провоцируют их формирование такие факторы, как употребление высококалорийной пищи, малоподвижный образ жизни,

– рассказала Самойлова.

По ее словам, "ушки" из-за плохого кровообращения чаще всего более холодные, чем остальное тело.

Убрать "ушки" поможет комплексный подход / Фото myjane

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Как избавиться от "ушек" на бедрах

Обязательно нужен комплексный подход:

Расходуем больше калорий, чем потребляем. Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество подкожного жира. Пересматриваем рацион и питаемся сбалансированно. Тренировка должна включать базовые многосуставные упражнения на ноги (присед, выпады) и изолированные (отведения ног). Важно при этом помнить, что другие мышечные группы также нужно тренировать. Активность в течение дня.

Напомню: невозможно заставить какую‑то часть тела худеть быстрее. "Ушки" постепенно будут уменьшаться по мере того, как снижается процент жира. А тренируясь дома, можете 1-2 из этих упражнений добавлять к своей программе, по 15-20 раз в 3-4 подхода,

​– резюмировала Евгения Самойлова.