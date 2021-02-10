Прощаемся с "ушками" на бедрах: чемпионка показала, что нужно делать
"Ушки" на бедрах – проблема миллионов женщин во всем мире. Однако при правильном подходе ее можно решить.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
"Ушки" на бедрах – проблема миллионов женщин во всем мире. Однако при правильном подходе ее можно решить.
Действенные упражнения показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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"Ушки" на бедрах — это жировые отложения в верхней части ног. Чаще всего с проблемой галифе сталкиваются обладательницы фигуры "груша": у таких женщин тонкая шея, худощавые плечи и руки, стройная талия и массивные бедра и ягодицы. Дефект становится заметнее с возрастом, когда мышцы теряют эластичность, а жировая ткань увеличивается в размерах,
– отметила Самойлова.
Почему появляются "ушки" на бедрах
Она уточнила, что "ушки" довольно часто встречаются и у стройных девушек.
Это связано с тем, пояснила тренер, что в жировых клетках тела есть несколько видов рецепторов.
Одни запускают каскад реакций для расщепления липидов, другие – препятствуют этому процессу. Из‑за последних жир и накапливается в определенных местах – так называемых зонах‑ловушках. Бороться с этим недостатком достаточно сложно, так как возникает он, как правило, из-за генетической склонности (в этой зоне преобладают альфарецепторы). Также провоцируют их формирование такие факторы, как употребление высококалорийной пищи, малоподвижный образ жизни,
– рассказала Самойлова.
По ее словам, "ушки" из-за плохого кровообращения чаще всего более холодные, чем остальное тело.
Убрать "ушки" поможет комплексный подход / Фото myjane
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Как избавиться от "ушек" на бедрах
Обязательно нужен комплексный подход:
- Расходуем больше калорий, чем потребляем. Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество подкожного жира.
- Пересматриваем рацион и питаемся сбалансированно.
- Тренировка должна включать базовые многосуставные упражнения на ноги (присед, выпады) и изолированные (отведения ног). Важно при этом помнить, что другие мышечные группы также нужно тренировать.
- Активность в течение дня.
Напомню: невозможно заставить какую‑то часть тела худеть быстрее. "Ушки" постепенно будут уменьшаться по мере того, как снижается процент жира. А тренируясь дома, можете 1-2 из этих упражнений добавлять к своей программе, по 15-20 раз в 3-4 подхода,
– резюмировала Евгения Самойлова.
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