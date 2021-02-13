Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.

Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

Интересно Прощаемся с "ушками" на бедрах: чемпионка показала, что нужно делать

Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.

Что приводит к проблемам с внутренней частью бедра

Сидячий образ жизни

Избыточный вес

Долгое нахождение в положении стоя

Тесная одежда

Слишком высокая температура.

Читайте также Куда девается кожа после похудения: ответ известного тренера

Какие упражнения помогут

По словам тренера, этот комплекс подойдет даже тем людям, у которых есть проблемы с коленями.

Отведение бедер, сидя . По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз.

. По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз. Отведение бедра одной ноги . Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу.

. Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. Приведение бедра, лежа на боку. Делаем 3 подхода по 20 раз.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: