Внутренняя часть бедра: как привести ее в порядок в домашних условиях
Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих женщин. Это связано с множеством причин.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Почему возникает эта проблема и как ее решить самостоятельно, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Одна из самых проблемных зон женского тела – внутренняя часть бедра. При обычной ходьбе мышцы этого участка задействуются мало, поэтому им необходимо уделять особое внимание во время физических нагрузок,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что кожна на внутренней части бедра тоньше, чем на внешней, поэтому более вялая.
Что приводит к проблемам с внутренней частью бедра
- Сидячий образ жизни
- Избыточный вес
- Долгое нахождение в положении стоя
- Тесная одежда
- Слишком высокая температура.
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Какие упражнения помогут
- Отведение бедер, сидя. По словам Самойловой, небольшой наклон корпуса назад добавит нагрузку и на мышцы пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз.
- Отведение бедра одной ноги. Усложненный вариант – не касаться пяткой пола. Выполняем в 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу.
- Приведение бедра, лежа на боку. Делаем 3 подхода по 20 раз.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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