Многие задаются вопросом: что произойдет с кожей, если избавиться от лишних килограммов? Обязательно ли она обвиснет?

Что происходит с телом, и куда девается кожа после похудения, рассказала тренер Марина Боржемская.

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Что происходит с кожей после похудения

Когда вы накапливаете жир, кожа растягивается, чтобы вмещать все эти "ценные запасы". Потом она немного повреждается и частично (или очень сильно) утрачивает эластичность. Когда же вы наконец-то избавляетесь от лишнего, кожа не всегда может стянуться обратно и обвисает,

– отметила Боржемская.

Она пояснила, что имеет значение то, на сколько килограммов похудел человек. Если это 15-20 кг – кожа может подтянуться. Это зависит от различных факторов:

возраст;

наследственность;

места отложения жира;

сколько по времени у человека был лишний вес.

Например, после беременности, и сильного набора веса некоторым удается почти сразу же прийти в форму или стать даже лучше. Другим же приходится приложить много времени и усилий.

Качество кожи зависит от различных факторов / Фото championat

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По словам Боржемской, все очень индивидуально, но есть процедуры, которые могут помочь. Речь идет о массажах, скрабировании, контрастном душе, регулярном увлажнении кожи и, конечно же, правильном питании. Все это поможет коже быть в отличном состоянии.

Конечно, не скрою – если вы худеете на десятки килограмм, то хирургическое вмешательство не исключено. Но уверяю вас: немного лишней кожи лучше, чем десятки лишних килограмм, которые вредят здоровью и мешают полноценно жить,

– подчеркнула тренер.