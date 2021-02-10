"Вушка" на стегнах – проблема мільйонів жінок у всьому світі. Однак при правильному підході її можна вирішити.

Дієві вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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"Вушка" на стегнах – це жирові відкладення у верхній частині ніг. Найчастіше з проблемою галіфе стикаються власниці фігури "груша": у таких жінок тонка шия, худорляві плечі і руки, струнка талія і масивні стегна і сідниці. Дефект стає помітнішим з віком, коли м'язи втрачають еластичність, а жирова тканина збільшується в розмірах,

– зазначила Самойлова.

Чому з'являються "вушка" на стегнах

Вона уточнила, що "вушка" досить часто зустрічаються і у струнких дівчат.

Це пов'язано з тим, пояснила тренерка, що в жирових клітинах тіла є кілька видів рецепторів.

Одні запускають каскад реакцій для розщеплення ліпідів, інші – перешкоджають цьому процесу. Через останніх жир і накопичується в певних місцях – так званих зонах-пастках. Боротися з цим недоліком досить складно, оскільки виникає він, як правило, через генетичну схильність (в цій зоні переважають альфарецептори). Також провокують їх формування такі фактори, як вживання висококалорійної їжі, малорухливий спосіб життя,

– розповіла Самойлова.

За її словами, "вушка" через поганий кровообіг найчастіше більш холодні, ніж решта тіла.

Прибрати "вушка" допоможе комплексний підхід​ / Фото myjane

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Як позбутися від "вушок" на стегнах

Обов'язково потрібен комплексний підхід:

Витрачаємо більше калорій, ніж споживаємо. Це необхідно для того, щоб зменшити кількість підшкірного жиру. Переглядаємо раціон і харчуємося збалансовано. Тренування має включати базові багатосуглобні вправи на ноги (присяд, випади) і ізольовані (відведення ніг). Важливо при цьому пам'ятати, що інші м'язові групи також потрібно тренувати. Активність протягом дня.

Нагадаю: неможливо змусити якусь частину тіла худнути швидше. "Вушка" поступово будуть зменшуватися в міру того, як знижується відсоток жиру. А тренуючись вдома, можете 1-2 з цих вправ додавати до своєї програми, по 15-20 разів у 3-4 підходи,

– резюмувала Євгенія Самойлова.