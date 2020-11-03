Почему после пробежки хочется спать и что с этим делать
После пробежки на свежем воздухе на человека внезапно "нападает" усталость: сил нет работать, хочется перекусить и лечь спать.
Почему так происходит, что организм требует отдыха, рассказывает Active 24.
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Если организм требует сна после тренировки – значит ему действительно нужно отдохнуть. Это нормально в том случае, если это происходит после первой длительной тренировки. Если же это повторяется регулярно – следует пересмотреть план занятий, а также свое питание и отдых.
Почему после пробежки хочется спать
План тренировки
Объем нагрузки во время бега состоит из нескольких параметров. В частности, это длительность, интенсивность и частота занятий. Если усталость проявляется релярно – вы выбрали не свой темп, не свою дистанцию и не свою скорость.
Питание
Усталость после тренировки может быть связана с неправильным питанием. Бегун должен употреблять 50-70% углеводов, 20-30% жиров и 10-20% протеинов. Также важно закрывать углеводное окно.
Несбалансированное питание может быть причиной усталости / Фото Pixabay
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Восстановление
Отдых имеет важное значение для спортсмена. Если план тренировки построен верно, а с питанием проблем нет, подумайте о вашем сне. Если вы чувствуете себя разбитым и уставшим, возможно, его недостаточно.
Другие причины
Кроме перечисленных нюансов, может быть проблема с гормонами или же синдром перетренированности. Последний проявляется в хронической усталости. Кроме сонливости и слабости, могут быть и другие симптомы:
- головные боли;
- бессонница;
- дезориентация и головокружение;
- снижение концентрации;
- падение спортивной эффективности;
- отсутствие настроение или его перепады;
- депрессия и хандра;
- ослабление иммунитета;
- нежелание вести социальную жизнь;
- падение либидо.
В случае хронической усталости – пройдите обследование / Фото Pixabay
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