Чому після пробіжки хочеться спати та що з цим робити
Після пробіжки на свіжому повітрі чи у залі на людину раптово "нападає" втома: сил немає працювати, хочеться перекусити і лягти спати.
Чому так відбувається, що організм вимагає відпочинку, розповідає Active 24.
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Якщо організм вимагає сну після тренування – значить йому дійсно потрібно відпочити. Це нормально у тому випадку, якщо це відбувається після першого тривалого тренування. Якщо ж це повторюється регулярно – слід переглянути план занять, а також своє харчування і відпочинок.
Чому після пробіжки хочеться спати
План тренування
Обсяг навантаження під час бігу складається з декількох параметрів. Зокрема, це тривалість, інтенсивність і частота занять. Якщо втома проявляється релярно – ви вибрали не свій темп, не своє дистанцію і не свою швидкість.
Харчування
Втома після тренування може бути пов'язана з неправильним харчуванням. Бігун повинен вживати 50-70% вуглеводів, 20-30% жирів і 10-20% протеїнів. Також важливо закривати вуглеводне вікно.
Незбалансоване харчування може бути причиною втоми / Фото Pixabay
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Відновлення
Відпочинок має важливе значення для спортсмена. Якщо план тренування побудований вірно, а з харчуванням проблем немає, подумайте про ваш сон. Якщо ви відчуваєте себе розбитим і втомленим, можливо, його недостатньо.
Інші причини
Крім перерахованих нюансів, може бути проблема з гормонами або ж синдром перетренованості. Останній проявляється у хронічній втомі. Крім сонливості і слабкості, можуть бути й інші симптоми:
- головні болі;
- безсоння;
- дезорієнтація і запаморочення;
- зниження концентрації;
- падіння спортивної ефективності;
- відсутність настрою або його перепади;
- депресія і хандра;
- ослаблення імунітету;
- небажання вести соціальне життя;
- падіння лібідо.
У разі хронічної втоми – пройдіть обстеження / Фото Pixabay
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