Після пробіжки на свіжому повітрі чи у залі на людину раптово "нападає" втома: сил немає працювати, хочеться перекусити і лягти спати.

Чому так відбувається, що організм вимагає відпочинку, розповідає Active 24.

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Якщо організм вимагає сну після тренування – значить йому дійсно потрібно відпочити. Це нормально у тому випадку, якщо це відбувається після першого тривалого тренування. Якщо ж це повторюється регулярно – слід переглянути план занять, а також своє харчування і відпочинок.

Чому після пробіжки хочеться спати

План тренування

Обсяг навантаження під час бігу складається з декількох параметрів. Зокрема, це тривалість, інтенсивність і частота занять. Якщо втома проявляється релярно – ви вибрали не свій темп, не своє дистанцію і не свою швидкість.

Згідно з дослідженнями, для нормальної адаптації організму до бігу, кілометраж під час бігових тренувань повинен збільшуватися щотижня на 10%.

Харчування

Втома після тренування може бути пов'язана з неправильним харчуванням. Бігун повинен вживати 50-70% вуглеводів, 20-30% жирів і 10-20% протеїнів. Також важливо закривати вуглеводне вікно.

Незбалансоване харчування може бути причиною втоми​ / Фото Pixabay

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Відновлення

Відпочинок має важливе значення для спортсмена. Якщо план тренування побудований вірно, а з харчуванням проблем немає, подумайте про ваш сон. Якщо ви відчуваєте себе розбитим і втомленим, можливо, його недостатньо.

Інші причини

Крім перерахованих нюансів, може бути проблема з гормонами або ж синдром перетренованості. Останній проявляється у хронічній втомі. Крім сонливості і слабкості, можуть бути й інші симптоми:

головні болі;

безсоння;

дезорієнтація і запаморочення;

зниження концентрації;

падіння спортивної ефективності;

відсутність настрою або його перепади;

депресія і хандра;

ослаблення імунітету;

небажання вести соціальне життя;

падіння лібідо.

У разі хронічної втоми – пройдіть обстеження / Фото Pixabay