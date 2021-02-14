Шея – наверное, один из важнейших участков в опорно-двигательном аппарате нашего тела. В нем проходит огромное количество нервов и сосудов. Поэтому крайне важно поддерживать эти мышцы в хорошем состоянии.

Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал простые движения для профилактики сутулости. Регулярное выполнение этого быстрого упражнения поможет предотвратить развитие осложнений.

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В этом упражнении основная нагрузка идет на лестничные мышцы, которые сгибают шею вперед. Слабость или укорочение лестничных мышц очень часто приводит к болевому синдрому. Регулярное этого упражнения – профилактика,

– уверяет реабилитолог.

Как выполнять упражнение

Лягте спиной на пол; Потянитесь подбородком к груди; После этого верните подбородок в исходное положение.

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Необходимо выполнять это упражнение по 10-15 повторений в 2-3 подхода,

– добавил Александр леденящие.

По словам специалиста, не стоит спешить, старайтесь выполнять все движения плавно. Не делайте упражнение через боль.