Когда болит шея: простое упражнение для профилактики сутулости – видео
Шея – наверное, один из важнейших участков в опорно-двигательном аппарате нашего тела. В нем проходит огромное количество нервов и сосудов. Поэтому крайне важно поддерживать эти мышцы в хорошем состоянии.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал простые движения для профилактики сутулости. Регулярное выполнение этого быстрого упражнения поможет предотвратить развитие осложнений.
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В этом упражнении основная нагрузка идет на лестничные мышцы, которые сгибают шею вперед. Слабость или укорочение лестничных мышц очень часто приводит к болевому синдрому. Регулярное этого упражнения – профилактика,
– уверяет реабилитолог.
Как выполнять упражнение
- Лягте спиной на пол;
- Потянитесь подбородком к груди;
- После этого верните подбородок в исходное положение.
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Необходимо выполнять это упражнение по 10-15 повторений в 2-3 подхода,
– добавил Александр леденящие.
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