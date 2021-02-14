Шия – напевно, одна з найважливіших ділянок в опорно-руховому апараті нашого тіла. У ній проходить величезна кількість нервів і судин. Тому вкрай важливо підтримувати ці м'язи у хорошому стані.

Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав прості рухи для профілактики сутулості. Регулярне виконання цієї швидкої вправи допоможе запобігти розвитку ускладнень.

До теми Прості та ефективні вправи для профілактики сутулості: відеоінструкція

У цій вправі основне навантаження йде на сходові м'язи, які згинають шию вперед. Слабкість або вкорочення сходових м'язів дуже часто призводить до больового синдрому. Регулярне цієї вправи – профілактика,

– запевняє реабілітолог.

Як виконувати вправу

Ляжте спиною на підлогу; Потягніться підборіддям до грудей; Після цього поверніть підборіддя у початкове положення.

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Необхідно виконувати цю вправу по 10-15 повторень у 2-3 підходи,

– додав Олександр Ледень.

За словами фахівця, не варто поспішати, намагайтеся виконувати всі рухи плавно. Не робіть вправу через біль.