Через малорухливий спосіб життя і сидячу роботу не рідно виникає надокучливий біль у спині. Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень розповів і показав, як його позбутися.

Часто слабкі сідничні м'язи приводять до виникнення больового синдрому в спині. А сідничні міст – прекрасна вправа, яка допомагає позбутися від болю у попереку. Послідовність її виконання така:

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Ляжте спиною на підлогу, зігніть одну ногу, іншу – залиште прямою; Напружте сідниці; Напружте м'язи живота; Підніміть таз з підлоги, тіло повинно бути однією прямою лінією; Опустіться на підлогу.

Повторіть 10-12 разів, поміняйте ногу. Точки опори при підйомі – лопатки і п'яти,

– підкреслив фахівець.

За словами реабілітолога, під час вправи працюють сідничні м'язи, розгиначі спини, стегнові м'язи, і звичайно ж кора. А навантаження все йде на сідниці, при цьому на колінний суглоб воно мінімальне, на відміну від присідань.

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Виконуйте рухи плавно, не робіть різких рухів. Не робіть вправу через біль,

– наголосив Олександр Ледень.