Перед настанням весни особливу увагу слід приділити рукам – вони повинні бути підтягнутими і красивими.

Ефективні вправи, які можна виконувати як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Трицепси – одна з найбільш проблемних зон жіночого тіла. Дуже часто, піднявши перед собою руку, ми помічаємо, що м'яз просто обвис і виглядає як прапор, що звисає... А у відкритому одязі це виглядає, м'яко кажучи, не дуже привабливо. Покажу 3 простих вправи з власною вагою, які можна виконувати навіть вдома,

– зазначила Самойлова.

З чого складається тренування

1. Зворотні віджимання від лавки, стільці або жорсткого дивана. Виконуємо у 4 підходи по 15 повторень.

2. Віджимання з колін з вузькою постановкою рук – лікті спрямовані назад. Робимо у 4 підходи по 10-15 разів.

Регулярні вправи дозволять підтягнути руки​ / Фото terve

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3. Віджимання від стіни (лікті паралельні). Виконуємо у 4 підходи по 15 повторень.

За словами Самойлової, 1-2 з цих вправ необхідно включати у свої тренування кілька разів на тиждень. В кінці відео до кожного заняття вона показала найбільш поширені помилки.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: