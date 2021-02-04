Як позбутися від жиру на внутрішній частині стегна: три простих вправи
Безліч жінок переживають через в'ялу шкіру на внутрішній частині стегна. Однак ця проблема вирішувана.
Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної
Для цього необхідно виконувати 3 простих вправи, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Читайте Сідниці горітимуть: чемпіонка зняла відео вогняного трисета
З чого складається тренування
1. Пліє
Вправа виконується з додатковим "прожиманням" сідниць. Ставимо широко ноги, носки у боки на 45 градусів. При присіданні і підйомі коліна мають йти у боки строго по лінії носків. Таз рухається першим – відводимо його назад. Важливо: спина повинна бути прямою, на попереку – прогин. Піднімаємося внутрішньою поверхнею стегна і у верхній точці підтягуємо сідниці. Робимо в 3 підходи по 15 разів.
2. Розведення прямих ніг, лежачи на спині
Носки – на себе, ноги зводимо м'язами внутрішньої поверхні стегна. Виконуємо у 3 підходи по 20 повторень.
Слідкуйте за технікою виконання вправ – від цього залежить результат / Фото fitnessera
Цікаво Чим небезпечний фаст-фуд: тренерка розкрила нюанси, яких ви не знали
3. Підйом ноги, лежачи на боці
Лежимо на стегні з опорою на лікоть. Верхня нога знаходиться на сидінні внутрішнім ребром стопи. Нижню ногу підтягуємо до верхньої, носок – на себе. Робимо у 3 підходи по 25 разів на кожну ногу.
Нагадую вам, що для ефективного видалення жиру з внутрішньої поверхні стегон кількох точкових вправ недостатньо. Необхідний комплексний підхід: вибудовування збалансованого раціону, загальні жироспалювальні тренування плюс локальні вправи, доглядові процедури,
- підкреслила Катерина Медушкіна.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
Поділитися новиною