Для того щоб сідниці були пружними, потрібна регулярна фізична активність і правильні тренування.

Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової

Які вправи потрібно виконувати, і як це правильно робити, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Обов'язково спробуйте цей трисет для сідниць, який можна використовувати як спочатку тренування для розігріву і включення сідничних м'язів в роботу, так і в кінці тренування сідниць на добивочку,

– зазначила Самойлова.

Детальніше про тренування

Вам знадобиться зручна форма та взуття, фітнес-килимок, невисока сходинка і гантелі.

У комплексі – 3 вправи. Всі вони виконуються без відпочинку.

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1. Сідничний міст. У цій вправі ставимо стопи на невисоку сходинку. У верхній точці протискуєте сідниці, "немов хочемо розколоти ними горіх". Без поспіху виконуємо 20 повторень.

2. Статика – затримуємо таз вгорі на 20 секунд.

За допомогою тренування можна домогтися пружних сідниць / Фото pics

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3. Розведення колін у боки – таз тримаємо вгорі. Виконуємо 20-25 разів.

Після цього підходу відпочиваємо 1-1,5 хвилини. Далі робимо ще 3 підходи.