Сідниці горітимуть: чемпіонка зняла відео вогняного трисета
Для того щоб сідниці були пружними, потрібна регулярна фізична активність і правильні тренування.
Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової
Які вправи потрібно виконувати, і як це правильно робити, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Обов'язково спробуйте цей трисет для сідниць, який можна використовувати як спочатку тренування для розігріву і включення сідничних м'язів в роботу, так і в кінці тренування сідниць на добивочку,
– зазначила Самойлова.
Детальніше про тренування
У комплексі – 3 вправи. Всі вони виконуються без відпочинку.
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1. Сідничний міст. У цій вправі ставимо стопи на невисоку сходинку. У верхній точці протискуєте сідниці, "немов хочемо розколоти ними горіх". Без поспіху виконуємо 20 повторень.
2. Статика – затримуємо таз вгорі на 20 секунд.
За допомогою тренування можна домогтися пружних сідниць / Фото pics
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3. Розведення колін у боки – таз тримаємо вгорі. Виконуємо 20-25 разів.
Після цього підходу відпочиваємо 1-1,5 хвилини. Далі робимо ще 3 підходи.
Техніку виконання вправ – дивіться на відео:
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