Як схуднути і позбутися целюліту: названо ефективний спосіб
Целюліт і надмірна вага – проблема мільйонів людей в усьому світі. Для того щоб її вирішити, потрібен комплексний підхід.
Джерело: інстаграм medushkinafit
Який спосіб допоможе позбутися від зайвих кілограмів і прибрати целюліт, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Набряки і целюліт – здавалося б, який зв'язок? Набряклість при целюліті додає ще пару-трійку сантиметрів до об'ємів стегон і сідниць,
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, прибрати набряклість допоможе масажист, і після курсу антицелюлітного масажу об'єми зменшаться. Але піде лише вода, а жир залишиться. Згодом вода знову накопичиться через те що лімфатичні судини пережаті "жировими клітинами, які збільшуються в об'ємі і ущільнюються".
За словами фітнес-експертки, краще рішення цього питання – тренування. За допомогою м'язів можна прокачати лімфу і міжклітинну рідину.
Що відбувається під час тренування
- спалюються калорії, які дістаються з жирових відкладень.
- прокачується кисень, який є основним окислювачем жирів і головним жироспалювачем.
Для того щоб позбутися від целюліту, потрібен комплексний підхід / Фото newyorkfitspo
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Медушкіна уточнила, що для схуднення і позбавлення від целюліту, потрібно виконувати 3-4 тренування на тиждень по годині:
- 1-2 загальних аеробних тренування на все тіло;
- 2 тренування з акцентом на ноги і сідниці з силовими базовими вправами (присідання, випади, румунські тяги, сідничні місток).
Такий режим дозволить підсилити приплив жироспалювальних гормонів у проблемну зону, дасть можливість м'язам зміцнюватися і відновлюватися між тренуваннями,
– пояснила Катерина Медушкіна.
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