Целлюлит и избыточный вес – проблема миллионов людей во всем мире. Для того чтобы ее решить, нужен комплексный подход.

Источник: инстаграм medushkinafit

Какой способ поможет избавиться от лишних килограммов и убрать целлюлит, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Отеки и целлюлит – казалось бы, какая связь? Отечность при целлюлите добавляет еще пару-тройку сантиметров к объемам бедер и ягодиц,

– отметила Медушкина.

Она пояснила, убрать отечность поможет массажист, и после курса антицеллюлитного массажа объемы уменьшатся. Но уйдет только вода, а жир останется. Со временем вода снова накопится из-за того что лимфатические сосуды пережаты "увеличивающимися в объеме и уплотняющимися жировыми клетками".

По словам фитнес-эксперта, лучшее решение этого вопроса – тренировки. С помощью мышц можно прокачать лимфу и межклеточную жидкость.

Что происходит во время тренировки

сжигаются калории , которые достаются из жировых отложений.

, которые достаются из жировых отложений. прокачивается кислород, являющийся основным окислителем жиров и главным жиросжигателем.

Для того чтобы избавиться от целлюлита, нужен комплексный подход / Фото newyorkfitspo

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Медушкина уточнила, что для похудения и избавления от целлюлита, нужно выполнять 3-4 тренировки в неделю по часу:

1-2 общих аэробных тренировки на все тело;

2 тренировки с акцентом на ноги и ягодицы с силовыми базовыми упражнениями (приседания, выпады, румынские тяги, ягодичный мостик).

Такой режим позволит усилить приток жиросжигающих гормонов в проблемную зону, даст возможность мышцам укрепляться и восстанавливаться между тренировками,

– пояснила Екатерина Медушкина.