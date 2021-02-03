Как похудеть и избавиться от целлюлита: назван эффективный способ
Целлюлит и избыточный вес – проблема миллионов людей во всем мире. Для того чтобы ее решить, нужен комплексный подход.
Источник: инстаграм medushkinafit
Какой способ поможет избавиться от лишних килограммов и убрать целлюлит, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Отеки и целлюлит – казалось бы, какая связь? Отечность при целлюлите добавляет еще пару-тройку сантиметров к объемам бедер и ягодиц,
– отметила Медушкина.
Она пояснила, убрать отечность поможет массажист, и после курса антицеллюлитного массажа объемы уменьшатся. Но уйдет только вода, а жир останется. Со временем вода снова накопится из-за того что лимфатические сосуды пережаты "увеличивающимися в объеме и уплотняющимися жировыми клетками".
По словам фитнес-эксперта, лучшее решение этого вопроса – тренировки. С помощью мышц можно прокачать лимфу и межклеточную жидкость.
Что происходит во время тренировки
- сжигаются калории, которые достаются из жировых отложений.
- прокачивается кислород, являющийся основным окислителем жиров и главным жиросжигателем.
Для того чтобы избавиться от целлюлита, нужен комплексный подход / Фото newyorkfitspo
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Медушкина уточнила, что для похудения и избавления от целлюлита, нужно выполнять 3-4 тренировки в неделю по часу:
- 1-2 общих аэробных тренировки на все тело;
- 2 тренировки с акцентом на ноги и ягодицы с силовыми базовыми упражнениями (приседания, выпады, румынские тяги, ягодичный мостик).
Такой режим позволит усилить приток жиросжигающих гормонов в проблемную зону, даст возможность мышцам укрепляться и восстанавливаться между тренировками,
– пояснила Екатерина Медушкина.
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