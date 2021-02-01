Сотні тисяч жінок мають "вушка" на стегнах і наполегливо намагаються їх позбутися.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Однак все не так просто, оскільки справа може бути у жирових пастках, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Чому "вуха" на попі так важко прибрати? І навіть "спеціальні" вправи не допомагають. Тому що це – жирові пастки. Жирові пастки – це очевидні місця скупчення підшкірно-жирової клітковини. Найчастіше вони виглядають непропорційно щодо вашої фігури, ніби окремо "приліплений" шматок жиру, – зазначила Медушкіна.

Вона підкреслила, що не можна вважати весь жир на тілі "пасткою". Наприклад, якщо, крім "вушок" на стегнах, є ще 10 кілограмів зайвої ваги, то починати слід зі схуднення.

Крім того, у кожної людини є генетична схильність до накопичення жиру в якомусь конкретному місці.

За словами фітнес-експертки, якщо жир накопичується у зоні стегон, сідниць і ніг, йдеться про фігуру типу "груша". У такому випадку пастки можуть бути не тільки "вушками". У деяких це – внутрішнє стегно, у когось – жир над / під колінами або валик під сідницями.

Жирові пастки виникають з кількох причин, але головна – переїдання​ / Фото myJane

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При цьому фізіологія накопичення цього жиру завжди однакова – він виникає від надлишку калорій (переїдання).

Перебір лише 300 Ккал протягом дня дає нам накопичення від 15 до 30 г жиру. Порахуйте приріст за рік самі. Але ж 300 Ккал – це, наприклад, половинка шоколадки. Або жменька горіхів. Можна й не помітити, – уточнила Медушкіна.

У такій ситуації жир розподіляється по всьому тілу, тому можна і не помітити його відразу. Якщо на тілі з'являються "вушка", це означає, що організм саме так збирає жир – це індивідуальна особливість. Також до причин можна віднести сидячу роботу, низьку фізичну активність, компресію лімфатичних судин, погіршення кровообігу, застійні процеси та ін.