Сотни тысяч женщин имеют "ушки" на бедрах и настойчиво пытаются от них избавиться.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Однако все не так просто, так как дело может быть в жировых ловушках, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Почему "уши" на попе так трудно убрать? И даже "специальные" упражнения не помогают. Потому что это – жировые ловушки. Жировые ловушки – это очевидные места скопления подкожно-жировой клетчатки. Чаще всего они выглядят непропорционально относительно вашей фигуры, будто отдельно "прилепленный" кусок жира, – отметила Медушкина.

Она подчеркнула, что нельзя считать весь жир на теле "ловушкой". Например, если, кроме "ушек" на бедрах, имеется еще 10 килограммов лишнего веса, то начинать следует с похудения.

Кроме того, у каждого человека есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в каком-то конкретном месте.

По словам фитнес-эксперта, если жир накапливается в зоне бедер, ягодиц и ног, речь идет о фигуре типа "груша". В таком случае ловушки могут быть не только "ушками". У некоторых это – внутреннее бедро, у кого-то – жир над / под коленками или валик под ягодицами.

Жировые ловушки возникают по нескольким причинам, но главная – переедание / Фото myJane

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При этом физиология накопления этого жира всегда одинаковая – он возникает от переизбытка калорий (переедания).

Перебор всего 300 Ккал в течение дня дает нам накопление от 15 до 30 г жира. Посчитайте прирост за год сами. А ведь 300 Ккал – это, например, половинка шоколадки. Или горстка орехов. Можно и не заметить, – уточнила Медушкина.

В такой ситуации жир распределяется по всему телу, поэтому можно и не заметить его сразу. Если на теле появляются "ушки", это означает, что организм именно так копит жир – это индивидуальная особенность. Также к причинам можно отнести сидячую работу, низкую физическую активность, компрессию лимфатических сосудов, ухудшение кровообращения, застойные процессы и пр.