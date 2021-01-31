Миллионы людей в мире независимо от своего веса сталкиваются с целлюлитом. Избавиться от него трудно, но реально.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Как забыть про целлюлит с помощью всего 3 пунктов, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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По ее словам, целлюлит – это внутренняя проблема, а не внешняя, поэтому и решать ее необходимо изнутри.

Питание и уменьшение жировых клеток

Разрослись они в результате несбалансированности рациона – переедания, нерегулярного питания, недостатка одних нутриентов и переизбытка других. Чтобы организм начал расходовать жировые запасы, ему нужно давать энергии (калорий) меньше, чем он тратит, – отметила Медушкина.

В рационе необходимо создать дефицит – 20% от дневной нормы. Важно не голодать, иначе организм недополучит питательных веществ и жир расходоваться не будет. Также нужно привести к балансу поступление белков, жиров и углеводов (БЖУ), чтобы организму хватало материалов на все процессы.

Целлюлит можно убрать только с помощью комплексного подхода / Фото eva

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Физические нагрузки

Для того чтобы убрать целлюлит, нужно вернуть "в проблемную зону хороший кровоток для снабжения клеток питательными веществами и лимфоток для отвода продуктов распада". Также необходимо запустить жиросжигание. Поэтому важно выполнять общие тренировки и локальные – на проблемную зону.

Уходовые процедуры

Различные массажи (сухой щеткой, банками, руками, обертывания, маски и пр.) – отличное дополнение при условии выполнения предыдущих двух пунктов. Это станет поддержкой снаружи процесса, который идет изнутри.