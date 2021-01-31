Как уничтожить целлюлит: простой план из 3 пунктов
Миллионы людей в мире независимо от своего веса сталкиваются с целлюлитом. Избавиться от него трудно, но реально.
Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной
Как забыть про целлюлит с помощью всего 3 пунктов, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Питание и уменьшение жировых клеток
Разрослись они в результате несбалансированности рациона – переедания, нерегулярного питания, недостатка одних нутриентов и переизбытка других. Чтобы организм начал расходовать жировые запасы, ему нужно давать энергии (калорий) меньше, чем он тратит, – отметила Медушкина.
В рационе необходимо создать дефицит – 20% от дневной нормы. Важно не голодать, иначе организм недополучит питательных веществ и жир расходоваться не будет. Также нужно привести к балансу поступление белков, жиров и углеводов (БЖУ), чтобы организму хватало материалов на все процессы.
Целлюлит можно убрать только с помощью комплексного подхода / Фото eva
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Физические нагрузки
Для того чтобы убрать целлюлит, нужно вернуть "в проблемную зону хороший кровоток для снабжения клеток питательными веществами и лимфоток для отвода продуктов распада". Также необходимо запустить жиросжигание. Поэтому важно выполнять общие тренировки и локальные – на проблемную зону.
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Уходовые процедуры
Различные массажи (сухой щеткой, банками, руками, обертывания, маски и пр.) – отличное дополнение при условии выполнения предыдущих двух пунктов. Это станет поддержкой снаружи процесса, который идет изнутри.
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