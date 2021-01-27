Что есть на ужин при похудении: названы 6 простых блюд
Ужин – самый поздний прием пищи, поэтому он должен быть вкусным, но легким. Особенно это касается тех людей, которые хотят снизить вес.
Источник: инстаграм Елены Кален
Какие блюда подойдут для ужина, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Что делать, если именно вечером хочется есть больше всего? Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому, знаете, лучше все же позволить себе небольшой ужин, – отметила Кален.
Как нужно есть вечером
- Ужинать нужно только тогда, когда ощущается чувство голода. Порция должна быть ровно такой, чтобы утолить желание есть.
- Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Если вы переедите – заснуть и проснуться утром будет тяжелее.
- Еще одно правило – ешьте из маленькой тарелки. По словам Кален, эта психологическая уловка помогает съесть меньше.
Тушеные овощи – отличный вариант для ужина / Фото povar
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Что можно есть на ужин
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Свежие и тушеные овощи
Овощи не создают тяжести в желудке и перевариваются в течение 30-40 минут.
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Кисло-молочные продукты
Содержат белок и симбиотичные бактерии, которые благотворно влияют на работу ЖКТ, и помогут снизить вес.
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Яйца
Возьмите несколько вареных белков и желток от одного яйца и смешайте их с овощами. Это низкокалорийное блюдо станет отличным ужином.
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Нежирная рыба
Морепродукты усваиваются быстрее, чем свинина и говядина, поэтому больше подходят для вечернего приема пищи.
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Курица или индейка
Мясо можно приготовить на пару или запечь. Также подойдет сэндвич из хлебцов, курицы или индейки.
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Нежирный сыр
Такие сыры, как Адыгейский, брынза или моцарелла содержат казеин, который быстро утоляет голод и ускоряет метаболизм.
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