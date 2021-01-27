Ужин – самый поздний прием пищи, поэтому он должен быть вкусным, но легким. Особенно это касается тех людей, которые хотят снизить вес.

Источник: инстаграм Елены Кален

Какие блюда подойдут для ужина, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что делать, если именно вечером хочется есть больше всего? Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому, знаете, лучше все же позволить себе небольшой ужин, – отметила Кален.

Как нужно есть вечером

Ужинать нужно только тогда, когда ощущается чувство голода. Порция должна быть ровно такой, чтобы утолить желание есть. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Если вы переедите – заснуть и проснуться утром будет тяжелее. Еще одно правило – ешьте из маленькой тарелки. По словам Кален, эта психологическая уловка помогает съесть меньше.

Тушеные овощи – отличный вариант для ужина / Фото povar

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Что можно есть на ужин

Свежие и тушеные овощи

Овощи не создают тяжести в желудке и перевариваются в течение 30-40 минут.

Кисло-молочные продукты

Содержат белок и симбиотичные бактерии, которые благотворно влияют на работу ЖКТ, и помогут снизить вес.

Яйца

Возьмите несколько вареных белков и желток от одного яйца и смешайте их с овощами. Это низкокалорийное блюдо станет отличным ужином.

Нежирная рыба

Морепродукты усваиваются быстрее, чем свинина и говядина, поэтому больше подходят для вечернего приема пищи.

Курица или индейка

Мясо можно приготовить на пару или запечь. Также подойдет сэндвич из хлебцов, курицы или индейки.

Нежирный сыр

Такие сыры, как Адыгейский, брынза или моцарелла содержат казеин, который быстро утоляет голод и ускоряет метаболизм.