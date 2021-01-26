Пытаясь как можно скорее похудеть, многие сидят на диетах. Довольно часто люди голодают, однако делать этого категорически нельзя.

Источник: инстаграм Анастасии Полтавской

Чем чревато голодание на диетах, рассказала тренер, диетолог Анастасия Полтавская.

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В момент голодания в организме снижается уровень глюкозы, а она является неким топливом для нас. Пропущенный завтрак, обед или ужин сразу же дают о себе знать: головокружение, слабость или даже головная боль, неприятные ощущения в области желудка, – отметила Полтавская.

Она пояснила, что вышеперечисленные симптомы являются "звоночками", которые посылает нам организм. Голодая, человек причиняет себе еще больший вред, ведь организм находится в стрессе.

Не получая пищу, организм начинает сам "добывать" питательные вещества. В ход идут гликоген и белки из мышц, доступные жиры.

Гликоген — это собственно запасы глюкозы в форме, удобной для хранения. Если глюкозы не хватает, то запасы гликогена истощаются. Когда гликоген на исходе, организм начинает использовать запасы жиров. А потом принимается за белки, которые, между прочим, являются строительной основой для нашего организма, – пояснила тренер.

Она подчеркнула, что все считают жиры вредной составляющей пищи, но это не так. В частности, ненасыщенные жиры являются антагонистами холестерина, а также строительными элементами кожи, волос и ногтей. Без них начинают выпадать волосы и становятся ломкими ногти.

Голодание имеет ряд серьезных последствий / Фото iz

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Последствия голодания

Организм сопротивляется: лишние килограммы уходят сложнее. Разрушается большое количество жировых клеток. Образуются вещества, которые негативно влияют на печень. Происходит дисбаланс микробиоты кишечника, что приводит к ослаблению иммунитета. Образуется большое количество эндотоксинов, которые всасываются в кровь. Организм начинает запасаться жиром.

В итоге с нарушенным обменом веществ, с уменьшенной мышечной массой, вы наберете еще больше жира, чем было до этого. Поэтому следует помнить, что голодание влечет за собой поражение внутренних органов, снижение иммунитета и утрату женского здоровья, – добавила диетолог.

Она подчеркнула, что для нормализации веса существует только один путь – смена образа жизни и сбалансированное питание.