Чому не можна голодувати на дієтах: тренерка попередила про наслідки
Намагаючись якомога швидше схуднути, багато хто сидить на дієтах. Досить часто люди голодують, однак робити цього категорично не можна.
Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської
Які ризики виникають через голодування на дієтах, розповіла тренерка, дієтологиня Анастасія Полтавська.
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У момент голодування в організмі знижується рівень глюкози, а вона є певним паливом для нас. Пропущений сніданок, обід або вечеря відразу ж дають про себе знати: запаморочення, слабкість або навіть головний біль, неприємні відчуття в області шлунка, – зазначила Полтавська.
Вона пояснила, що перераховані вище симптоми є "дзвіночками", які посилає нам організм. Голодуючи, людина завдає собі ще більшої шкоди, адже організм перебуває у стресі.
Не отримуючи їжу, організм починає сам "добувати" поживні речовини. У хід йдуть глікоген і білки з м'язів, доступні жири.
Глікоген – це власне запаси глюкози у формі, зручній для зберігання. Якщо глюкози не вистачає, то запаси глікогену виснажуються. Коли глікоген закінчується, організм починає використовувати запаси жирів. А потім береться за білки, які, між іншим, є будівельною основою для нашого організму, – пояснила тренерка.
Вона підкреслила, що всі вважають жири шкідливою складовою їжі, але це не так. Зокрема, ненасичені жири є антагоністами холестерину, а також будівельними елементами шкіри, волосся і нігтів. Без них починає випадати волосся і стають ламкими нігті.
Голодування має ряд серйозних наслідків / Фото iz
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Наслідки голодування
- Організм пручається: зайві кілограми йдуть складніше.
- Руйнується велика кількість жирових клітин.
- Утворюються речовини, які негативно впливають на печінку.
- Відбувається дисбаланс мікробіоти кишечника, що призводить до ослаблення імунітету.
- Утворюється велика кількість ендотоксинів, які всмоктуються к кров.
- Організм починає запасатися жиром.
У підсумку з порушеним обміном речовин, зі зменшеною м'язовою масою, ви наберете ще більше жиру, ніж було до цього. Тому слід пам'ятати, що голодування тягне за собою ураження внутрішніх органів, зниження імунітету і втрату жіночого здоров'я, – додала дієтологиня.
Вона наголосила, що для нормалізації ваги існує лише один шлях – зміна способу життя і збалансоване харчування.
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