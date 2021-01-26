Після локдауну складно змусити себе вийти з дому зайвий раз. Але для тих, хто все одно хоче тренуватися, є хороша альтернатива – встановити додаток і тренуватися у своїй квартирі.

Джерело: dev.by

Тепер виконати вправи вам не завадять ані погана погода, ні відсутність часу на дорогу, ні поганий настрій чи небажання йти в зал. Усе, що вам потрібно: смартфон та зручний спортивний одяг.

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Freeletics — Workout & Fitness



Додаток, що містить вправи з власною вагою / Фото dev.by

Цей додаток надзвичайно популярний. У ньому є чимало різних вправ із власною вагою. Ви можете обирати готові програми, або ж складати свої власні.

Тренуватися можна в будь-якому місці. До кожної вправи ви отримуєте відеоінструкцію. Окрім того, під час тренування вам доступні лічильники й таймери.

Для тих, хто хоче зробити свої тренування ефективнішими, існує платна підписка. Вона передбачає розробку індивідуального бізнес-плану.

Fitbit Coach



Тут є вбудоване радіо та можливість персоналізації вправ / Фото dev.by

Цей додаток також пропонує тренування та відеоролики з інструкціями. "Родзинкою" додатку є те, що сюди вбудували радіо з енергійною музикою.

Якщо ви купите платну підписку, отримаєте доступ до закритого та персоналізованого контенту.

Thenx



У додатку Trenx можна виконувати вправи з художньої гімнастики / Фото dev.by

Тут містяться вправи та програми для занять з художньої гімнастики. Деякі з них потребують використання інвентаря.

Можна обирати вправи різної складності відповідно до вашого рівня підготовки. Також можна завантажувати власні вправи й користуватися чужими.

Кардіо, ВІІТ і Аеробіка



Додаток для тих, хто полюбляє кардіотренування / Фото dev.by

Тут доступні інтервальні тренування з можливістю налаштовувати тривалість навантаження й відпочинку.

Ви можете почати з легких кардіотренувань, а потім поступово збільшувати темп та інтенсивність. Додаток буде рахувати калорії, які ви спалили – для цього потрібно ввести ваші параметри.

Табата



Ці короткі вправи підійдуть тим, хто не має часу на спорт / Фото dev.by

Інтенсивні 4-хвилинні тренування допоможуть вписати спорт навіть у найщільніший графік. Тут є вправи для підтягування різних частин тіла та жироспалювальні тренування. Можна також скласти власну програму.

Вам будуть доступні таймер, лічильник калорій, статистика та музика.

Усі ці додатки доступні для операційних систем IOS та Android.

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