Багато хто вважає, що під час схуднення категорично не можна вживати солодощі, в тому числі шоколад. Однак експерти з цим не згодні.

Джерело: інстаграм Олени Кален

Як шоколад допомагає стати стрункішою, і скільки його можна їсти при схудненні, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Шоколад має антидепресивні властивості, тому що містить підвищену кількість флавоноїдів.

Іншими словами, якщо ми їмо шоколад, то настрій підвищується не лише тому що смачно, а й тому що його флавоноїди сприятливо впливають на наш емоційний стан, – зазначила Кален.

Шоколад є антидепресантом​ / Фото delfi

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Вчені довели, що у любителів темного шоколаду ризик виникнення депресії на 70% нижче, ніж у тих, хто його не їсть.

А раз емоції не заїдаємо, то кількість їжі, що з'їдається скорочується. І вага починає знижуватися! А ще шоколад покращує роботу мозку і збільшує працездатність, але щоб шоколад дійсно був корисним, їсти є його потрібно лише тільки тоді, коли є відчуття голоду. В об'ємі не більше 50 грамів за один прийом, – підкреслила Кален.