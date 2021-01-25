Вуглеводне вікно – це перші 20 хвилин після інтенсивного фізичного навантаження. У цей період рекомендується вживати прості вуглеводи.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Навіщо потрібно закривати вуглеводне вікно, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Вуглеводне вікно – це перші 20 хвилин після інтенсивного навантаження. Для будь-якої дії організм потребує енергії, а найдоступніше джерело енергії – вуглеводи, – зазначила Медушкіна.

Як це працює

вуглеводи з їжі під впливом травних ферментів розщеплюються і гідролізуються в глюкозу, доступну для використання організмом;

підшлункова залоза продукує гормон-транспортер інсулін;

інсулін переносить глюкозу до мембрани клітини і впливає на спеціальний рецептор, який знаходиться на поверхні клітини;

клітина отримує глюкозу, яка є джерелом енергії.

Вуглеводне вікно потрібно закрити протягом 5-20 хвилин після навантаження​ / Фото properfeed

Надлишки глюкози відкладаються у вигляді глікогену. А те, що не буде використано найближчим часом, зберігається у вигляді тригліцеридів у жировому депо, – пояснила фітнес-експерт.

Вона розповіла, що під час активного тренування організм витрачає глюкозу з їжі у крові, далі глюкозу в м'язах, після 30-40 хвилин навантаження використовуються запаси жиру. Але якщо доступна енергія закінчилася, "а для повноцінного розщеплення жирів немає часу і сил, запускається механізм виживання". У такому разі гормони стресу кортизол і адреналін стимулюють використання білкових структур, що провокує руйнацію м'язових тканин.

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Для того щоб погасити вироблення гормонів стресу, потрібен інсулін. У той же час для синтезу інсуліну потрібно підняти рівень глюкози у крові. Найкращий спосіб для цього – прості вуглеводи, які вживаються протягом 5-20 хвилин після тренування. Це і називається закриттям вуглеводного вікна.

Важливо! Не можна закривати вуглеводне вікно продуктами, які містять жири. Через високу енергоємність – 9 калорій на 1 грам – жири гальмують засвоєння вуглеводів і змушують організм по суті голодувати тривалий час, – підкреслила Катерина Медушкіна.