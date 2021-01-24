Існує стереотип, що якщо хочеться їсти, достатньо перекусити яблуком. Однак багато хто помічав, що після цього апетит лише зростає.

Чому після вживання фруктів виникає відчуття голоду, пояснила фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Чому так по-звірячому хочеться їсти після яблук? Питання про фрукти – не рідкісне гості у мене в директі або під постами. Найчастіші з них: чи можна їсти фрукти в на перекус, і чому після фруктів ще більше хочеться їсти. Причому частіше запитують про яблука. Мабуть, все ще сидить в головах установка про те, що потрібно їсти 1-2 яблука в день, і тоді точно будеш струнким і здоровим, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що всі фрукти є простим вуглеводом. Це означать, що вони провокують різке підвищення цукру в крові і викид інсуліну.

У той же час для того щоб не виникало почуття голоду, не було слабкості і головного болю, необхідно, щоб інсулін підвищувався і знижувався повільно.

У раціоні повинні бути складні вуглеводи / Фото bodymaster​

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Щоб отримати це довге почуття ситості, до вуглеводів потрібно додати білки і жири. Наприклад, доповнити перекус сиром і жменькою горіхів. Після такого перекусу ви легко дочекаєтеся обіду без нападу голоду, – пояснила фітнес-експертка.

Якщо ж вам хочеться фруктів або ягід, вживайте їх через півгодини після прийому їжі. У цей момент цукор в крові вже підніметься від складних вуглеводів, і різкого стрибка інсуліну не буде.

Фрукти краще їсти через 30 хвилин після основного прийому їжі / Фото gastronom