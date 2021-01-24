Чому після яблук хочеться їсти: нутриціологиня назвала причину
Існує стереотип, що якщо хочеться їсти, достатньо перекусити яблуком. Однак багато хто помічав, що після цього апетит лише зростає.
Чому після вживання фруктів виникає відчуття голоду, пояснила фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.
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Чому так по-звірячому хочеться їсти після яблук? Питання про фрукти – не рідкісне гості у мене в директі або під постами. Найчастіші з них: чи можна їсти фрукти в на перекус, і чому після фруктів ще більше хочеться їсти. Причому частіше запитують про яблука. Мабуть, все ще сидить в головах установка про те, що потрібно їсти 1-2 яблука в день, і тоді точно будеш струнким і здоровим, – зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що всі фрукти є простим вуглеводом. Це означать, що вони провокують різке підвищення цукру в крові і викид інсуліну.
У той же час для того щоб не виникало почуття голоду, не було слабкості і головного болю, необхідно, щоб інсулін підвищувався і знижувався повільно.
У раціоні повинні бути складні вуглеводи / Фото bodymaster
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Щоб отримати це довге почуття ситості, до вуглеводів потрібно додати білки і жири. Наприклад, доповнити перекус сиром і жменькою горіхів. Після такого перекусу ви легко дочекаєтеся обіду без нападу голоду, – пояснила фітнес-експертка.
Якщо ж вам хочеться фруктів або ягід, вживайте їх через півгодини після прийому їжі. У цей момент цукор в крові вже підніметься від складних вуглеводів, і різкого стрибка інсуліну не буде.
Фрукти краще їсти через 30 хвилин після основного прийому їжі / Фото gastronom
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